Już tylko godziny (i jedna decyzja sądu) dzielą Nowy Jork od korkowego

W listopadzie 2024 r. gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul (66 l.) oficjalnie „odwiesiła” plan pobierania opłat za wjazd w strefę największego ruchu i od 5 stycznia za wjazd na Manhattan poniżej 60th Street kierowcy będą musieli zapłacić. Opłaty zależeć będą od pory dnia - będą wyższe w godzinach szczytu. Te, w tygodniu zaczynać się będą o 5 am i kończyć o 9 pm, w weekend – od 9 am do 9 pm. Główna stawka za wjazd w godzinach szczytu wynosić będzie $9 - w pierwotnej wersji „korkowego” miała wynosić $15. Szczegółowy cennik jest jednak bardziej skomplikowany, bo kolejną zmienną jest też posiadanie w pojeździe nadajnika do automatycznego poboru opłat E-ZPass.

Wysokość opłat zależy nie tylko od dnia, godziny czy wielkości auta

Kierowcy pojazdów osobowych, SUV i małych vanów korzystający z E- ZPass zostaną obciążeni opłatą w wysokości $9 ($2,25 w nocy). Za wjazd małych ciężarówek i niektórych autobusów pobierane będzie $14,40, a w nocy – $3,60. Za duże ciężarówki i autobusy wycieczkowe – $21,60 w godzinach szczytu i $5,40 w nocy.

Opłata za przejazd motocyklami wyniesie $4,50 w dzień i $1,05 w nocy. Taksówki zapłacą $0,75 za każdy przejazd, a Uber i Lyft - $1,50. Opłaty będą wyższe w przypadku kierowców nie korzystających z E-Zpass. Dla samochodów osobowych wyniosą $13,50 w dzień i $3,30 w nocy, dla mniejszych ciężarówek $21,60 w dzień i $5,40 w nocy.

MTA próbuje na różnie sposoby osłodzić mieszkańcom gorycz związaną z nową opłatą

Dostępne są dodatkowe zniżki dla kierowców pojazdów korzystających z ważnego E-ZPass i wjeżdżających w okresie szczytu przez jeden z czterech płatnych wjazdów. Kolejne obejmą osoby o niskich dochodach. Szczegółowe informacje na temat stawek i oferowanych zniżek znaleźć można na stronie internetowej MTA.

Nowością w tym pakiecie jest wprowadzenie „Zimowych weekendów LIRR i Metro -North ”, czyli specjalnej oferty na przejazdy pociągami tych przewoźników. Promocja polegać ma na tym, że posiadacz miesięcznego biletu jednej z nich będzie mógł podróżować na wszystkich dostępnych trasach i będzie mógł zabrać w podróż do miasta dwie inne osoby. Ci współpasażerowie zapłacą za podróż po $1. - Podróż pociągiem jest najszybszym i najbardziej opłacalnym sposobem żeby dostać się do miasta tej zimy – przekonywał, komentując nowy program, prezydent LIRR Rob Free.

Program „Winter Weekend”, dotyczący przejazdów weekendowych, ma wystartować 4 stycznia i trwać do końca marca Zniżkowe bilety dla towarzyszy podróży Metro North i Long Island Railroad można będzie kupować używając TrainTime app.

Przeciwnicy korkowego do ostatniej chwili liczyli na sąd

Niższe stawki, zniżki i wyłączenia z opłat np. niepełnosprawnych, nie ostudziły zapału przeciwników korkowego, którzy dosłownie do ostatniej chwili walczą o jego zatrzymanie. Na piątek 3 stycznia po południu przed sądem w Newark zaplanowano posiedzenie dotyczące najnowszego wniosku władz New Jersey przeciwko nowym nowojorskim opłatom. Stanowa administracja wystąpiła o tymczasowy nakaz wstrzymania wejścia planu w życie. Urzędnicy i ich prawnicy powołali się przy tym na przypadek np. hrabstwa Bergen, które ucierpieć ma na skutek nagłego zwiększenia ruchu drogowego. Domagają się wstrzymania korkowego do czasu zbadania kwestii szkodliwości dla tego obszaru.

Ten wniosek to efekt niedawnej opinii sędziego federalnego Leo Gordona, który rozpatruje pozew złożony przez New Jersey. Tuż przed końcem roku odrzucił on w niej większość zarzutów stanowej administracji. Przyznał jednak, że dokumentacja planu zbyt pobieżnie opisuje spodziewany wpływ środowiskowy na hrabstwo Bergen i sąsiednie obszary, gdy jednocześnie opisano je doskonale w przypadku np. Bronksu.

- „Byli w stanie precyzyjnie ustalić kwoty pieniężne przeznaczone na pomoc w Nowym Jorku, nie zapewniając jednocześnie minimalnych kwot na łagodzenie skutków dla potencjalnie dotkniętych obszarów w New Jersey” – czytamy w opinii sędziego. Sąd dał czas Federal Highway Administration do 17 stycznia na przekazanie wykazu środków zaradczych dla New Jersey. Mało kto wierzy jednak, że pod ręki sędziego Gordona wyjść miałby nakaz wstrzymania wprowadzenia korkowego.