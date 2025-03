Zuchwały napad w NYC. Związali lokatorki i ukradli błyskotki warte ponad milion dolarów

Takie napady nie zdarzają się często. Na szczęście. NYPD próbuje namierzyć sprawców doskonale zorganizowanego skoku na dom w Kew Gardens na nowojorskim Queensie. Doszło do niego 19 marca około godz. 7.30 pm przy Mayfair Road. Pracująca jako niania 53-latka zdążyła położyć spać dzieci, które miała pod opieką i wyszła z domu wyrzucić śmieci. Zauważyła pięciu mężczyzn, którzy wysiedli z białego SUV’a, gdy zmierzała już w stronę drzwi wejściowych. Napastnicy okazali się wyjątkowo szybcy.

Rabusie doskoczyli do 53-latki tuż przy drzwiach i wtargnęli do środka. Jeszcze w holu powalili kobietę na ziemię i skrępowali taśmą. Chwilę potem to samo zrobili z przebywającą w domu 36-latką. Gdy kobiety były unieruchomione, bandyci ruszyli do plądrowania domu. Pakowali do toreb wszystko co zdawało się mieć jakąś wartość, nawet markowe torebki i ubrania. Kilkanaście minut później wybiegli z domu zabierając galanterię i błyskotki warte 1 105 000 dolarów. Wsiedli do białej toyoty RAV4z 2021 roku, za kierownicą której czekał szósty członek szajki i uciekli.

Policjanci opublikowali zdjęcia z nagrań monitoringu, na których udało się uwiecznić podejrzanych i ich auto. Liczą, że ktoś może mieć informacje, które pomogą w zatrzymaniu sprawców. Można je przekazać pod numer infolinii Crime Stoppers NYPD 1-800-577-TIPS (8477) lub na pośrednictwem strony Crime Stoppers lub na X @NYPDTips.