Dobre wieści dla Polonii

Ma babcię Polkę, obejmie ważny fotel we władzach NYPD

Wraz z nowym rokiem do NYPD zawitają nowe porządki i nowe osoby. Jedną z nich będzie Delaney Kempner, która obejmie stanowisko Zastępczyni Komisarza NYPD ds. Informacji Publicznej. Dla Polonii to powód do radości – młoda urzędniczka ma polskie korzenie i już cieszy się na myśl o współpracy z przedstawicielami polonijnych mediów.