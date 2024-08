Z bronią i młotkami weszli do domu i uwięzili lokatorów. Szokujący napad w Queens

Ten koszmar trzypokoleniowa rodzina z Douglaston na Queensie będzie pamiętać długo. W sobotę tuż przed godz. 2.30 am trzech uzbrojonych i zamaskowanych bandytów wtargnęło do domu przy 247th Street, w okolicy Marathon Parkway, w którym spało małżeństwo z trójką dzieci i ich dziadkami. Zwyrodnialcy obudzili domowników, grożąc im pistoletem jednego z napastników i nakazali wszystkim zejść do salonu. W zamieszaniu jednej z ofiar, 44-letniej kobiecie, udało się uciec do łazienki z rocznym dzieckiem i zadzwonić na policję. Jak przekazała NYPD, gdy mundurowi zjawili się na miejscu, zobaczyli wymykającą się z domu przez okno kobietę, która opowiedziała im o napaści.

- „Bez wahania funkcjonariusze natychmiast utworzyli obwód i poprosili o wsparcie jednostkę służb ratunkowych i naszą jednostkę lotniczą. Chociaż nasza jednostka lotnicza była uziemiona z powodu słabej widoczności, nasze drony były w stanie zareagować i zapewniły nieocenioną pomoc. Należy zauważyć, że wielu członków rodziny było przetrzymywanych wbrew ich woli przez trzy osoby w tym czasie” – relacjonował w serwisie X wicekomisarz NYPD ds. operacyjnych Kaz Daughtry.

Uzbrojeni w pistolet i dwa młotki rabusie trzymali rodzinę na muszce domagając się pieniędzy. By zmotywować ofiary do ich oddania uderzyli 42-latka młotkiem w stopę, a 71-latkę pięścią w twarz. Wszystko na oczach 13-letniego chłopca i 10-letniej dziewczynki. Policjanci ze 111. posterunku próbowali rozpocząć negocjacje z bandytami. Ci jednak, na wieść o obecności policji pod domem, rzucili się do ucieczki, zabierając ponad $10 tys. w gotówce. Nie dali jednak rady mundurowym wspomaganym przez drony.

- „Policja aresztowała trzech oskarżonych po szeroko zakrojonej obławie w pobliżu domu. Dwóch zakładników zostało przewiezionych do lokalnego szpitala w celu leczenia drobnych obrażeń. Skradzione pieniądze zostały odzyskane po aresztowaniach” – przekazała Prokurator Okręgowa Queens Melinda Katz (59 l.). Jak dodała, trójka zatrzymanych w niedzielny wieczór - Brandon Dash (39 l.), Ryan Dash (34 l.) oraz Jone Smith, znany również jako Conrad Harrigan (47 l.) z Cambria Heights - stanęła przed sądem.

Mężczyźni zostali oskarżeni o sześć porwań drugiego stopnia, trzy włamania pierwszego stopnia, dwa zarzuty rozboju pierwszego stopnia, cztery zarzuty włamania drugiego stopnia, trzy zarzuty rozboju drugiego stopnia, dwa zarzuty napaści drugiego stopnia, wielką kradzież trzeciego stopnia, trzy zarzuty narażenia dobra dziecka i jeden zarzut przestępczego posiadania broni czwartego stopnia. Grozi im nawet 25 lat więzienia.