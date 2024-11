Zjadł banana za $6,2 mln. Wspomoże sprzedawcę owocu, który posłużył za dzieło sztuki

Ruszył z siekierą, by okraść kościół. Powstrzymał go pastor

Reporterzy namierzyli ulicznego sprzedawcę z Upper East Side na Manhattanie, u którego zakupiono banana wystawionego 20 listopada na aukcji w ramach instalacji „Komediant”, autorstwa Maurizio Cattelana. To, jak podał „New York Times”, 74-letni niedowidzący imigrant z Bangladeszu, który dzieli ze współlokatorami suterenę na Bronksie i cztery dni w tygodniu, przez 12 godzin handluje owocami u zbiegu York Avenue i East 72nd Street, nieopodal domu aukcyjnego Sotheby’s. To tam trafił zakupiony u niego za 35 centów owoc, który stał się częścią kontrowersyjnej pracy włoskiego artysty. Shah Alam dowiedział się o tym dopiero od reportera „New York Timesa” i nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał.

Historia Alama dotarła do uszu Justina Suna, 34-letniego założyciela platformy kryptowalutowej, który wydał astronomiczną sumę na głośne już na całym świecie dzieło sztuki. Za „Komedianta” zapłacił $6,2 mln, kwotę, o jakiej 74-letni sprzedawca banana nawet nie śnił. Nowojorski imigrant nie spodziewał się też zapewne gestu, na jaki zdecydował się Sun. - „Aby podziękować panu Shah Alamowi, postanowiłem kupić 100 000 bananów z jego stoiska w nowojorskiej dzielnicy Upper East Side. Banany te będą rozdawane za darmo na całym świecie za pośrednictwem jego stoiska” - napisał w czwartek 28 listopada, w Święto Dziękczynienia, w serwisie X.

To thank Mr. Shah Alam, I’ve decided to buy 100,000 bananas from his stand in New York's Upper East Side. These bananas will be distributed free worldwide through his stand. Show a valid ID to claim one banana, while supplies last. https://t.co/jbCnh0u3JI— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) November 28, 2024

Miliarder stwierdził, że to „celebracja pięknego związku między życiem codziennym a sztuką”, a Shah Alam „nieumyślnie stał się kluczowym współtwórcą przełomowego dzieła sztuki”. - „Wkład pana Alama w to niezwykłe dzieło sztuki jest niezbędny, podkreślając nieograniczone możliwości i wartość ukrytą w codziennym życiu. Mam nadzieję, że ta inicjatywa przybliży jego historię szerszej publiczności i pewnego dnia, na co liczę, doczekam osobistej wizyty na jego stoisku z owocami, aby ponownie wyrazić swoją wdzięczność” – dodał miliarder.

Słynny już banan, także dosłownie, przeszedł już do historii. W piątek 29 listopada Justin Sun urządził w Hongkongu konferencję prasową, podczas której… zjadł kosztowny owoc. Relacje zamieścił na kilku kanałach w mediach społecznościowych. - „Wielu znajomych pytało mnie o smak banana. Szczerze mówiąc, jak na banana z taką historią, smak naturalnie różni się od zwykłego” – napisał potem w serwisie X.