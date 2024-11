To nie żart. Chcą sprzedać banana za milion dolarów

To naprawdę nie żart, a sztuka nowoczesna. Smakowity egzotyczny owoc i kawałek popularnej srebrnej taśmy przyklejone do ściany znalazły się wśród dzieł sztuki wystawionych na najnowszą aukcję słynnego domu aukcyjnego Sotheby’s na nowojorskim Manhattanie. To praca zatytułowana „Komediant” i stworzona przez włoskiego artystę Maurizio Cattelana, znanego z satyrycznego podejścia do popkultury. Szacowana przez organizatorów aukcji wartość dzieła to, bagatela $1 -$1,5 miliona. Szczęśliwy nabywca kupi za tę kwotę jednego banana i rolkę taśmy klejącej wraz z certyfikatem autentyczności i instrukcją odpowiedniego mocowania owoców do ściany.

Przyklejony do ściany banan pierwszy raz trafi na szacowną aukcję, ale nie będzie to pierwsza publiczna prezentacja „Komedianta”.

Artysta zaprezentował dzieło po raz pierwszy na targach Art Basel Miami Beach w 2019 roku. Pierwsza wersja została zjedzona na oczach zwiedzających przez innego artystę Davida Datunę. Owoc wymieniono, a trzy wersje dzieła zostały sprzedane za od $120 tys. do $150 tys. W 2023 r. „Komediant” pokazany został w Leeum Museum of Art w Seulu w Korei Południowej, gdzie został… zjedzony przez głodnego studenta.

Władze domu aukcyjnego Sotheby’s też igrają z losem. Dzieło od poniedziałku 18 listopada wystawione jest na wystawie poprzedzającej zaplanowaną na środę aukcję. Organizatorzy liczą na sukces. - „Podczas Now and Contemporary Evening Sale, prezentowanej we współpracy z firmą Samsung, zaprezentowane zostaną dzieła sztuki, które odzwierciedlają sejsmiczne zmiany, jakie zaszły w sztuce w drugiej połowie XX wieku” – zachęcają w opisie wydarzenia przedstawiciele domu aukcyjnego.

„Komediant”, nawet po znalezieniu nowego nabywcy, prosto z Nowego Jorku ruszy w tournée po świecie. Jak podała stacja CNN, dzieło pokazywane ma być w Londynie, Paryżu, Mediolanie, Hong Kongu, Dubaju, Tajpej, Tokyo i Los Angeles.