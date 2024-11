Szok! Banan z kawałkiem taśmy klejącej sprzedany za ponad 6 mln dolarów

Takiego finału aukcji organizowanej przez nowojorski Sotheby’s nie spodziewał się chyba nikt. Kontrowersyjne dzieło, równie kontrowersyjnego twórcy Maurizio Cattelana zostało sprzedane w środę 20 listopada za kosmiczną kwotę. Znacznie przekraczając wycenę domu akcyjnego, opiewającą na 1-1,5 miliona dolarów, ale też kwotę wywoławczą, ustaloną na 800 tys. dol. „Komediant” został sprzedany za 6,24 mln dol.

Dzieło Cattelana trafi do założyciela platformy kryptowalutowej TRON Justina Suna, pochodzącego z Chin przedsiębiorcy. Szczęśliwy nabywca otrzyma banana pochodzącego z nowojorskiego spożywczaka, rolkę taśmy klejącej wraz z certyfikatem autentyczności i instrukcją odpowiedniego mocowania owoców do ściany. Sun stwierdził po licytacji, że nie jest to zwykłe dzieło sztuki. - Reprezentuje ono kulturowy fenomen łączący światy sztuki, memów i społeczności kryptowalutowej. Wierzę, że to zainspiruje do dalszych przemyśleń i przyszłych dyskusji, i stanie się częścią historii – stwierdził w oświadczeniu za pośrednictwem domu aukcyjnego Sotheby’s.

„Komediant” osiągnął astronomiczną wartość po zaledwie pięciu latach od pierwszej prezentacji. Maurizio Cattelan pokazał dzieło po raz pierwszy na targach Art Basel Miami Beach w 2019 roku. Pierwsza wersja – z owocem kupionym w zwykłym sklepie spożywczym - została zjedzona na oczach zwiedzających przez innego artystę Davida Datunę. Owoc wymieniono, a trzy wersje dzieła zostały sprzedane za od $120 tys. do $150 tys. W 2023 r. „Komediant” pokazany został w Leeum Museum of Art w Seulu w Korei Południowej, gdzie został… zjedzony przez głodnego studenta.

Zwycięzca aukcji w Sotheby’s zapowiedział już, że też zje swoje dzieło. Na tym jednak nie skończy się kariera „Komedianta”. Jak podała stacja CNN, dzieło wyruszy w światowe tournée. Pokazywane ma być w Londynie, Paryżu, Mediolanie, Hong Kongu, Dubaju, Tajpej, Tokyo i Los Angeles.

To nie pierwsza praca Cattelana, o której głośno jest na całym świecie. Artysta ponad 20 lat temu wywołał kontrowersje prezentując w warszawskiej galerii Zachęta figurę Papieża Jana Pawła II przygniecionego meteorem. Dzieło zostało zniszczone. Rozmodlony Adolf Hitler autorstwa włoskiego artysty został z kolei sprzedany za 65 mln zł.