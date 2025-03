Zarobili już 41 milionów w Chicago. Mają okazję pobić ten wynik

Burmistrz Chicago Brandon Johnson (46 l.) wraz z przedstawicielami miejskiego Departamentu Usług Rodzinnych i Wsparcia (DFSS) ogłosili otwarcie portalu aplikacyjnego dla zainteresowanych programem One Summer Chicago (OSC) 2025. W tym roku skorzystać będzie mogło z niego, znajdując letnią prace, 29 000 młodych ludzi w wieku od 14 do 24 lat.

- „Po dwóch kolejnych latach rozszerzonego zatrudnienia młodzieży, z dumą ogłaszam, że zamierzamy tego lata dać wypłatę i cel tysiącowi młodych ludzi więcej za sprawą programu One Summer Chicago” – oświadczył Brandon Johnson. - „Wierzymy w naszą młodzież i chcemy, aby się rozwijali. Nasza wizja jest prosta: będziemy walczyć tak długo, aż każda młoda osoba, która chce znaleźć pracę w Chicago, będzie mogła ją zdobyć każdego lata" – dodał.

Program letniej pracy to efekt współpracy miasta z prywatnymi firmami i organizacjami non-profit, które wspólnie chcą zapewnić możliwość zarobku i rozwoju młodym ludzim. Uczestnicy „One Summer Chicago" od czerwca przez sześć kolejnych tygodni mogą zarabiać 15,80 dol. za godzinę.

W ubiegłym roku do programu w Chicago zgłosiło się około 51 tys. młodych ludzi, a zatrudnienie znalazło 27 793 młodych ludzi. Młodzież przepracowała łącznie 2,9 mln godzin i zarobiła prawie 41 milionów dolarów! „One Summer Chicago” działa od 2011 roku, a jego inicjatorem był burmistrz Rahm Emanuel.

W ramach programu One Summer Chicago biuro burmistrza współpracuje między innymi z Chicago Department of Family and Support Services, Chicago Public Schools, Chicago Park District, Chicago Housing Authority, Chicago Transit Authority oraz City Colleges of Chicago. Informacje na temat programu, oferowanych stanowisk oraz formularze zgłoszeniowe znaleźć można na stronie internetowej programu.