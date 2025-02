Udany nalot na magazyn w Chicago. 26-latek wpadł z butami wartymi milion dolarów

Polski policjant z New Jersey: „Ta praca jest powołaniem, a nie zawodem, w którym można się dorobić”

Specjalna jednostka do spraw zorganizowanej przestępczości detalicznej (Organized Retail Crime Unit) biura szeryfa hrabstwa Cook ma na koncie kolejny sukces. Na początku roku mundurowi ustalili, że w magazynie przy 1500 South Western w Chicago przechowywany ma być nielegalny towar. Jak poinformował 4 lutego w komunikacie szeryf hrabstwa Cook Thomas J. Dart, pomieszczenie magazynowe było wynajmowane przez Ericka Lujano Bautistę, zamieszkałego przy 0-100 East Randolph Street. 31 stycznia funkcjonariusze uzyskali nakaz rewizji magazynu i to był strzał w dziesiątkę.

Mundurowym udało się przejąć tysiące markowych butów takich firm jak Nike, Jordan i New Balance. Policja, we współpracy z firmami obuwniczymi, ustala skąd pochodził skradziony towar, bo żadna z firm nie przypomina sobie handlowej współpracy z Bautistą, który nie był autoryzowany do sprzedaży ich produktów. 1 lutego Biuro Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Cook zatwierdziło zarzut kradzieży przeciwko podejrzanemu. Nazajutrz po stawieniu się w budynku sądu kryminalnego George N. Leighton w Chicago 26-latek został zwolniony z aresztu. Ma stawić się ponownie przed sądem w piątek 7 lutego.

Szeryf Dart przypomniał, że wydział do zwalczania zorganizowanej przestępczości sklepowej powstał w 2023 roku. W ubiegłym roku dzięki tej jednostce udało się odzyskać skradzione towary o wartości ponad $3.6 milionów, a tylko w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy – towar o wartości $4,5 milionów. - Moje biuro - wspierane finansowo przez prokuratora generalnego Kwame Raoula - będzie nadal agresywnie ścigać zorganizowane organizacje przestępczości detalicznej, które, jak wykazano, finansują inne nielegalne działania – zaznaczył szeryf Dart w komunikacie prasowym.