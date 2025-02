Za wcześnie za chowanie czapek. Świstak Phil przepowiedział dłuższą zimę

Polonia odzyskała prawo do pełnych emerytur, ale na pieniądze musi poczekać

Kilkaset osób stawiło się nad ranem w niewielkim Punxsutawney w hrabstwie Jefferson w Pensylwanii, by wziąć udział w tradycyjnym – i najsłynniejszym w USA - zimowym rytuale przepowiadania pogody przez świstaka. Dzień świstaka i oczekiwanie na słynnego futrzaka – Phila z Punxsutawney – umiliły im koncerty, konfetti i towarzystwo lokalnych dygnitarzy, z gubernatorem stanu Joshem Shapiro na czele. Gdy wzeszło słońce, a tłum skandował imię słynnego gryzonia, członkowie Punxsutawney Groundhog Club Inner Circle otoczyli właz na pniu drzewa i jeden z nich wyciągnął z norki Phila. Futrzany meteorolog chwilę później zobaczył swój cień, przepowiadając tym samym sześć kolejnych tygodni zimowej aury.

Zgromadzeni przy położonym na obrzeżach miasteczka wzgórzu Gobbler's Knob uczestnicy dnia świstaka nagrodzili Phila brawami, choć wielu zapewne wolałoby, żeby nie zobaczył cienia, co oznaczałoby rychłe nadejście wiosny. Pocieszeniem może być to, że od 1887 r., gdy Phil zaczął przepowiadać pogodę, ponad 100 razy zapowiedział dłuższą zimę, ale rzadko kiedy ma rację. Według National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), która sprawdziła trafność prognoz 19 futrzanych meteorologów, Phil miał rację jedynie w 35 proc. przypadków. Znacznie lepszym wynikiem – 80-proc. sprawdzalnością prognoz – pochwalić się może Chuck z zoo na nowojorskiej Staten Island, który w niedzielę… przepowiedział wczesną wiosnę.

Dzień świstaka i festyny, które przyciągają tłumy, organizowane są już w ponad 20 stanach USA. Ich popularność znacznie wzrosła po premierze filmu z Billem Murrayem „Groundhog Day" z 1993 roku. Futrzany meteorolog z Punxsutawney, o którego dbają członkowie Klubu, większą część roku spędza w lokalnej bibliotece, gdzie mieszka z rodziną. Wiosną 2024 r. razem z partnerką Phyllis doczekali się dwójki maluchów, które otrzymały imiona Shadow i Sunny.