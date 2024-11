Oworzył drzwi i zażądał auta. Polak spod Chicago oskarżony o porwanie samochodu

Tomasz J. Kalembasa (40 l.), jak podaje policja z Park Ridge, IL, został zatrzymany we wtorek 19 listopada, blisko trzy tygodnie po incydencie w tej miejscowości. Doszło do niego około godz. 9 am w niedzielę 27 października. Nasz 40-letni rodak miał wtargnąć na podjazd domu przy 1200 N. Northwest Highway, na którym stał zaparkowany minivan toyota Sienna z 2005 r. W aucie siedział jego właściciel.

- „Sprawca podszedł do pojazdu poszkodowanego, otworzył drzwi kierowcy i zażądał pojazdu” – poinformowała w komunikacie policja z Park Ridge. Właściciel auta, co nie dziwi, odmówił. 40-latek odszedł od auta w stronę ulicy, ale nie opuścił posesji mężczyzny. Ten zadzwonił pod numer alarmowy 911 i ruszył w stronę Polaka. Wywiązała się bójka, a 40-latek zdołał powalić poszkodowanego i odbiec w stronę samochodu. Chwilę później siedział już za kierownicą, by następnie odjechać spod domu zszokowanej i poturbowanej ofiary. Pobitym mężczyzną zajęli się ratownicy, którzy przewieźli go do szpitala.

Policja nie ujawniła czy odzyskała samochód. Udało jej się za to ustalić tożsamość podejrzanego i uzyskać nakaz jego zatrzymania. Polak trafił w ręce mundurowych Biura Szeryfa hrabstwa Cook, a z ich pomocą do Departamentu Policji Park Ridge, gdzie usłyszał zarzut porwania samochodu. W areszcie oczekiwał na pierwsze stawiennictwo przed sądem.