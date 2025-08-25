Broń

Zaskakująca ustawa podpisana w Illinois. Przestępcy zyskają prawo posiadania broni

2025-08-25 16:31

Ta zmiana może niektórych szokować. Przestępcy z Illinois zyskają wkrótce prawo ubiegania się o pozwolenie na broń. Gubernator Illinois podpisał właśnie umożliwiającą im to ustawę stanowego senatu. Na szczęście, dotyczy to jedynie wybranej grupy osób, które zadarły z prawem.

Posiadanie czystej kartoteki to warunek niezbędny do uzyskania pozwolenia na broń we wszystkich amerykańskich stanach. Tymczasem J.B. Pritzker podpisał w czwartek 21 sierpnia ustawę Senatu Illinois nr 1899 ułatwiającą otrzymanie pozwolenia na broń... oskarżonym przestępcom. To poprawka do ustawy o karcie identyfikacyjnej właściciela broni palnej FOID, która rozszerza grupę osób kwalifikujących się do jej uzyskania. Zgodnie z nowymi przepisami włączeni zostaną do niej ci, którzy zostali po raz pierwszy oskarżeni o przestępstwa klasy 4, czyli najniższej kategorii przestępstw związanych z bronią. Nie obejmie to poważniejszych zarzutów, w tym związanych z bronią automatyczną.

Według nowej ustawy, kwalifikujący się przestępcy będą mogli ubiegać się o kartę FOID w trakcie zatwierdzonego przez sąd programu resocjalizacyjnego, mającego na celu zmniejszenie przemocy związanej z bronią. Nie będą jednak musieli czekać na jego ukończenie, wystarczy, że spełnią wszystkie wymagania programu. Każdego roku w Illinois około 2 tysięcy osób kończy tego typu programy tzw. przekierowań, które umożliwiają resocjalizację łagodniejszymi metodami niż ograniczanie wolności.

Kanarowski pokłócił się z żoną i córką, wyciągnął broń i zaczął do nich strzelać

Sponsorzy ustawy – reprezentujący Chicago demokraci senator Elgie R. Sims Jr i poseł Justin Slaughter (D-Chicago) – przekonują, że jej zapisy są sprawiedliwe, bo przyznają ludziom prawo do otrzymania drugiej szansy. Nowe prawo uzyskało aprobatę przedstawicieli policji stanowej Illinois, która nadzoruje wydawanie kart FOID oraz Biura Obrońcy Publicznego w hrabstwie Cook. Ich gorącą zwolenniczką jest też prokurator stanowa hrabstwa Cook Eileen O’Neill Burke.

- „Ustawodawstwo to pozwala nam skutecznie zwalczać przestępczość; kwestie związane z wydawaniem pozwoleń na broń palną traktujemy zupełnie inaczej w przypadku osób, które wykazały się przestrzeganiem prawa, niż w przypadku lekkomyślnych przestępców popełniających brutalne przestępstwa” – napisała w specjalnym oświadczeniu Eileen O’Neill Burke. Podkreśliła jednocześnie, że dla jej biura nie ma „nic ważniejszego niż zwalczanie przemocy z użyciem broni palnej i powstrzymanie nielegalnej broni przed niszczeniem życia i społeczności”.

Zapisy ustawy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.

