Marszałek odebrała szarfę. Long Island gotowa na Paradę Pułaskiego

Polonijne kontyngenty szykują dekoracje i kreacje na najważniejsze polonijne wydarzenie – Paradę Pułaskiego, która odbywa się co roku w pierwszą niedzielę października w sercu nowojorskiego Manhattanu. Polonia of Long Island i Polacy mieszkający w Copiague, NY, i okolicach uhonorowali właśnie swoją panią marszałek, która poprowadzi ich Piątą Aleją 6 października.

W sobotę 31 sierpnia w Carleton Hall w East Islip odbył się wielki bal marszałkowski i uroczyste szarfowanie Marszałek Copiague 2024 Moniki Karwackiej-Olender. Szarfę Junior Marszałka odebrał Alan Koszelak, abiturient Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Zbigniewa Herberta w Copiague, NY. Korony trafiły do Miss Polonia Weroniki Ruszczyk i Junior Miss Polonia Victorii Janas. - „Gratulacje Monika Karwacka-Olender, Alan Koszelak, Weronika Ruszczyk, Victoria Janas” – napisali na Facebooku przedstawiciele Polonia of Long Island.

Szarfowanie marszałków i miss było punktem kulminacyjnym uroczystej gali, którą obecnością zaszczycili Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2024 Piotr Praszkowicz, wicekonsul Wiktor Cichecki oraz przedstawiciele Komitetu Głównego Parady Pułaskiego. O dobrą zabawę na parkiecie zadbał DJ Danny.

87. Parada Pułaskiego, na której czele przejdą kontyngenty reprezentujące Nowy Jork, rozpocznie się o godz. 12.30 pm w niedzielę 6 października przed budynkiem Nowojorskiej Biblioteki Publicznej przy Piątej Alei. - W duchu oddania i poświęcenia ideałom amerykańskiej wolności, które generałowie Pułaski i Kościuszko dzielili z naszymi Ojcami Założycielami, hasłem tegorocznej Parady jest „Bo wolność krzyżami się mierzy” – przypomina Richard Zawisny. Przemarsz poprzedzi msza święta, która rozpocznie się o godz. 9 am w Katedrze Św. Patryka przy Piątej Alei oraz tradycyjne śniadanie o godz. 10.15 am w 3 West Club (3 W 51st St, New York, NY 10019).