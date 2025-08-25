Najstarsza kapelanka koszykarska w USA skończyła 106 lat

i

Autor: LoyolaChicago/ X (Twitter)

Piękny jubileusz

Siostra Jean, najstarsza kapelanka koszykarzy w USA, skończyła 106 lat

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-08-25 13:44

To przypuszczalnie najstarsza kapelanka drużyny sportowej na świecie! A z pewnością jedna z najstarszych fanek koszykówki w USA. Kapelanka koszykarzy Uniwersytetu Loyola w Chicago, siostra Jean Dolores Bertha Schmidt skończyła 106 lat. Zna ją cała Ameryka!

Katolicka zakonnica, urodzona w San Francisco, CA, Jean Dolores Bertha Schmidt, zyskała ogólnokrajową sławę jako największa propagatorka koszykówki na Uniwersytecie Loyola w Chicago. Zakonnica pełni tam funkcję kapelana męskiej drużyny koszykówki, The Loyola Ramblers. W czwartek 21 sierpnia siostra Jean obchodziła swoje 106. urodziny. Co roku jej urodziny były celebrowane z wielką pompą na terenie kampusu uczelni, z licznym udziałem studentów i pracowników. Niestety tym razem to się nie udało, o czym uprzedził też w specjalnym komunikacie prasowym rektor uczelni Mark Reed.

Siostra Jean wystosowała do studentów specjalne urodzinowe przesłanie, w którym wyjaśniła przyczyny swojej nieobecności.

- „Mam paskudne letnie przeziębienie i inne problemy zdrowotne, więc zdecydowano, że nie powinnam jechać do Lake Shore Campus, żeby być z wami w moje urodziny. To mnie bardzo smuci, ale wy nadal możecie świętować. Chcę, żebyście cieszyli się smakołykami i nową przypinką siostry Jean”

– napisała zakonnica. – „Będę z wami duchem, miłością i modlitwą” – dodała.

Mimo, że siostra Jean od lat jest unieruchomiona na wózku inwalidzkim, nadal jest bardzo zaangażowana w sprawy drużyny koszykarskiej, jeśli tylko pozwala na to zdrowie. Szczyt jej medialnej popularności przypadł na rok 2018, kiedy jej drużyna dotarła do Final Four – największego w USA turnieju w uczelnianej koszykówce NCAA March Madness. Fani tego sportu w USA byli pod wielkim wrażeniem jej modlitewnego wsparcia dla drużyny oraz tego, że na każdym meczu była obecna w szaliku w żółto-czerwonych barwach uczelni.

Jean Dolores Bertha Schmidt należy do zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Najświętszej Maryi Panny i od ponad 60 lat jest związana z Loyola University. Pytana o sekret swojej długowieczności, seniorka tłumaczy niezmiennie, że jest to miłość do innych i do Boga, dbanie o ciało i umysł oraz przebywanie wśród młodych ludzi.

