Syn Trumpa szykuje się do walki o prezydenturę?! „Czuję w sobie taki zew!”

Donald Trump Jr. kandyduje na prezydenta? „Nie wiem, może kiedyś..."

Podczas forum gospodarczego w Katarze Donald Trump Jr. został zapytany o swoje ewentualne ambicje prezydenckie. Jego odpowiedź zaskoczyła wielu obserwatorów. 47-latek nie wykluczył, że w przyszłości może ubiegać się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. - To zaszczyt być o to pytanym i to zaszczyt, że niektórym by to odpowiadało – powiedział Trump Jr., dodając: - Odpowiedź brzmi: nie wiem, może kiedyś. Czuję w sobie taki zew.

Syn urzędującego prezydenta zapewnił też, że zawsze będzie bardzo „aktywnym propagatorem tych spraw”, mając na myśli skupiony wokół jego ojca ruch MAGA, czyli Make America Great Again (Uczynić Amerykę znowu wielką). Donald Trump Jr. podkreślił przy tym, że jego ojciec dokonał znaczących zmian w Partii Republikańskiej. - Uważam, że mój ojciec rzeczywiście zmienił Partię Republikańską. Myślę, że jest to teraz partia (spod znaku) America First (Ameryka przede wszystkim), MAGA, czy jak to nazwać - stwierdził Trump Jr.

Junior idzie podobną ścieżką, co ojciec

Ewentualny start w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa Jr. i bez jego słów w Katarze nie byłby dla nikogo zaskoczeniem. Świadczy o tym jego silne zaangażowanie w obie kampanie wyborcze jego ojca, ale też otwarte wsparcie na początku obecnej prezydentury Donalda Trumpa. Junior jest autorem książek „Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us" i „Liberal Privilege: Joe Biden and the Democrats' Horrifying Record".

Donald Trump Jr. to najstarszy syn byłego prezydenta Donalda Trumpa z małżeństwa z Ivaną Trump. Absolwent University of Pennsylvania, obecnie prezes potężnej rodzinnej firmy Trump Organization. Ma pięcioro dzieci.