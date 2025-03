Dobre wieści z Florydy

Sukces SpaceX! Uwięzieni w kosmosie astronauci wrócili do domu!

Koniec przymusowej rozłąki z bliskimi czekającymi na planecie Ziemia. Dwójka astronautów, która na dziewięć długich miesięcy utknęła na orbicie okołoziemskiej, wróciła do domu! Udało się to przy okazji kolejnej misji NASA i firmy SpaceX, należącej do miliardera Elona Muska.