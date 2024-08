Skompromitowany senator z New Jersey zrzekł się mandatu

To jedyny amerykański senator w historii, który dwa razy mierzył się z oskarżeniem przed sądem. Mimo to miesiącami bronił się przed rezygnacją z miejsca w Senacie USA. We wtorek 20 sierpnia, ponad miesiąc po uznaniu jego winy przez przysięgłych na Manhattanie, jego polityczna kariera prawdopodobnie dobiegła końca. Jak poinformował w liście do gubernatora Phila Murphy’ego (67 l.) zrzekł się mandatu z końcem dnia, 20 sierpnia. Jak poinformowała agencja Associated Press, 70-letni demokrata dzień wcześniej, 19 sierpnia, złożył w sądzie wniosek o uniewinnienie i nowy proces, argumentując, że prokuratorzy przedstawili spekulacje i naruszyli jego prawo jako ustawodawcy do chronionej wypowiedzi i debaty.

Senator Menendez został 16 lipca skazany przez sąd na Manhattanie za 16 przestępstw, w tym wykorzystanie funkcji do wpływania na przebieg trzech różnych dochodzeń karnych w celu pomocy znajomym biznesmenom, ale do pomocy w zawarciu intratnych umów z funduszem katarskim czy przedstawicielami Egiptu. Uznano go też winnym działalności na rzecz egipskiego rządu, m.in. naciskanie w tym celu na partyjnych kolegów czy też przekazywanie danych obcemu rządowi. W zamian otrzymywał pieniądze, w sumie $480 tys., i sztabki złota, które agenci FBI znaleźli w jego domu w New Jersey. - Nigdy nie złamałem mojej publicznej przysięgi – zapewniał jednak po wyroku, tak jak zresztą wcześniej, Menendez, który ma usłyszeć wyrok 29 października. Grozi mu kilkadziesiąt lat w więzieniu.

Mandat Menendeza wygasł cztery dni po tym, jak gubernator Phil Murphy ogłosił, kto do rozstrzygnięcia wyniku listopadowych wyborów zajmować będzie jego miejsce. Wytypował do tymczasowego sprawowania mandatu George’a Helmy’ego (44 l.), swojego byłego szefa sztabu z lat 2019-2023, a obecnie jednego z kierowników w RWJBarnabas Health. Helmy po wyborach zwolni fotel senatora zwycięzcy wyścigu, w którym mierzą się demokrata z Izby Reprezentantów Andy Kim (42 l.) i republikański deweloper hotelowy Curtis Bashaw (63 l.).

Bob Menendez zasiadał w Senacie USA od 2006 r. Wcześniej zajmował fotel m.in. w stanowej legislaturze i Izbie Reprezentantów. W 2015 r. został oskarżony o przyjmowanie łapówek od bogatego okulisty z Florydy, jednak ława przysięgłych nie zdołała porozumieć się co do uznania jego winy.