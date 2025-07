Greenpoint Film Festival 2025. Święto kina w sercu Brooklynu

Już niebawem Greenpoint Film Festival 2025. Zobaczymy także wiele filmów polskich twórców

Wielkimi krokami zbliża się wspaniały festiwal filmowy na Brooklynie! W dniach 6–10 sierpnia 2025 roku dzielnica Greenpoint po raz kolejny stanie się filmowym centrum Nowego Jorku. Greenpoint Film Festival to wydarzenie, które od czternastu lat przyciąga twórców i miłośników kina z całego świata. Teraz wraca z nową, jeszcze bogatszą edycją. Tegoroczny program obejmuje dziesiątki filmów z różnych gatunków – dokumenty, animacje, krótki i pełny metraż – prezentując nie tylko wielkie nazwiska, ale też młodych twórców.

Jakie filmy zobaczymy na Greenpoint Film Festival 2025?

Festiwal otworzy pokaz filmu „Outrider”, poświęconego postaci Anne Waldman – poetki, działaczki, ikonie nowojorskiej sceny artystycznej. Film wyreżyserowany przez Alystyre Julian i wyprodukowany pod okiem Martina Scorsese to nie tylko biograficzny dokument – to audiowizualny manifest wolności, ekspresji i odwagi twórczej. Na zakończenie festiwalu widzowie zobaczą „Ravens” – film inspirowany życiem i twórczością Masahisy Fukase, japońskiego fotografa znanego z cyklu „Karasu”. To refleksyjna opowieść o samotności, ludzkiej izolacji i sztuce jako ucieczce przed chaosem świata.

W repertuarze znalazło się aż 11 filmów polskich twórców

W 2025 roku Polska nie jest na marginesie programu – jest jego pełnoprawnym uczestnikiem. W repertuarze znalazło się aż 11 filmów polskich twórców. Szczególną uwagę warto zwrócić na film „Dwa papierosy” Rafała Łysaka o mężczyźnie, który staje twarzą w twarz z mordercą swojego ojca. Spośród Polaków udział w festiwalu potwierdzili m.in. Natalia Nylec, Xawery Deskur i Grzegorz Zasępa, naczelny "Super Expressu" związany również z branżą filmową jako reżyser czy twórca scenariuszy.

Gdzie dokładnie odbędzie się Greenpoint Film Festival 2025? Jak kupić bilety?Wszystkie wydarzenia – zarówno projekcje, jak i spotkania z twórcami – odbędą się w jednym miejscu: 259 Green Street, Brooklyn, NY 11222. Bilety są już dostępne online: greenpointfilmfestival.org

Sonda Jak często jeździsz na festiwale? Bardzo często! Raz na jakiś czas Nie lubię festiwali

Quiz. To najlepsze filmy z czasów PRL-u. Jak dobrze pamiętasz arcydzieła polskiego kina? Pytanie 1 z 10 Kto wcielił się w rolę studenta Witka Długosza w filmie psychologicznym „Przypadek” (1981) Krzysztofa Kieślowskiego? Andrzej Seweryn Janusz Gajos Bogusław Linda Następne pytanie