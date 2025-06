Rzucił się z nożem na swoje siostry. Dopadli go cztery dni później

23-latka zaatakowała nożem trójkę własnych dzieci. „Chciała, żebyśmy poszli do nieba”

Istny horror! Po kilkudniowej obławie policja aresztowała 25-latka podejrzanego o zamordowanie 10-latki i 21-latki. Do brutalnej zbrodni doszło w środę 28 maja w Streamwood na północno-zachodnich przedmieściach Chicago. Jak poinformowali w poniedziałek 2 czerwca przedstawiciele policji w Streamwood, 25-letni Jalonie Jenkins został zatrzymany przez funkcjonariuszy w niedzielę wieczorem w Downers Grove, IL. Według bliskich ofiar jest on przyrodnim bratem zamordowanych Janiyi Jenkins (+21 l.) i jej siostry Eyani Jones (+10 l.).

Ciała młodych kobiet z licznymi ranami zadanymi nożem zostały znalezione w środę wieczorem w domu przy 1600 McKool Avenue w Streamwood. Jak nieoficjalnie przekazała policja, do zbrodni doszło na oczach dwójki innych dzieci, które przebywały w chwili zajścia w domu i po ucieczce sprawcy pobiegły do sąsiadów. Policja od razu ruszyła do działania i rozpoczęła poszukiwania 25-latka.

Intensywne śledztwo ostatecznie doprowadziło do aresztowania podejrzanego, który został przewieziony do aresztu. - Wieczorem 3 czerwca pan Jenkins został przewieziony z Departamentu Policji Streamwood do lokalnego szpitala. Pozostaje w areszcie podczas leczenia – poinformowały władze Streamwood. Szczegóły jego stanu zdrowia ani te dotyczące motywu zbrodni nie zostały ujawnione.

- „Nasze najgłębsze wyrazy współczucia kierujemy do rodzin tych młodych ofiar. Cały zespół pracuje z pełnym zaangażowaniem, by jak najszybciej doprowadzić do pełnego wyjaśnienia tej sprawy i zapewnić rodzinie możliwość żałoby” – przekazał w specjalnym oświadczeniu szef policji w Streamwood Shawn Taylor.