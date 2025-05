i Autor: Pixabay.com Dolary

Ambitny plan urzędników

Pierwsza taka inicjatywa w USA. 135 milionów dolarów na tanie mieszkania w Chicago

Burmistrz Wietrznego Miasta Brandon Johnson ma powody do dumy i radości. Chicagowscy radni dali zgodę na utworzenie niedochodowej miejskiej firmy deweloperskiej. To główny punkt do realizacji jego „planu zielonego mieszkalnictwa socjalnego – Green Social Housing”. Jego założenia są ambitne – to budowa około 400 niedrogich mieszkań rocznie.