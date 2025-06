Chicago pożegnało zabitą policjantkę. Są zarzuty dla drugiego bandziora zamieszanego w jej śmierć

Trafił do aresztu w Illinois

W Living Word Christian Center w Forest Park w Chicago, IL, odbyły się w środę uroczystości pogrzebowe chicagowskiej policjantki Krystal Rivery, która zginęła w czasie policyjnej interwencji z 5 czerwca w dzielnicy Chatham. 35-latka zmarła od strzału z broni jej partnera z patrolu, gdy ich interwencja wobec uzbrojonego bandyty przerodziła się w krwawą strzelaninę. Służby zatrzymały już drugiego z jej uczestników - Jaylina Arnolda (27 l.), dilera narkotyków z Avalon Park i recydywistę, z charakterystycznym tatuażem z napisem „SLIME" na szyi.

27-letni bandzior akurat przebywał na warunkowym zwolnieniu w związku z trzecią już sprawą karną za posiadanie broni. W sobotę usłyszał ponownie zarzuty nielegalnego jej posiadania. Jak poinformowała chicagowska policja, został aresztowany przez mundurowych, m.in. z Zespołu Poszukiwań Zbiegów za naruszenie ustaleń warunkowego zwolnienia. Znaleziono przy nim nie tylko broń, ale też 11 torebek z kokainą. Arnold usłyszał zarzuty przemocy z użyciem broni, posiadania broni palnej przez skazanego przestępcę oraz posiadanie narkotyków.

Do feralnej interwencji, której obiektami mieli być Arnold, ale też zatrzymany wcześniej 25-letni Adrian Rucker, doszło 5 czerwca około godziny 9.50 pm w okolicach East 82nd Street i South Drexel Avenue w Chicago, IL. Jak relacjonował na konferencji komendant chicagowskiej policji Larry Snelling, funkcjonariusze oddziału taktycznego usiłowali zatrzymać do kontroli uzbrojonego mężczyznę. Teraz wiemy już, że był nim Arnold. Gdy podejrzany zaczął uciekać, mundurowi ruszyli w pościg, który zakończył się w jednym z pobliskich budynków. Trójka funkcjonariuszy wpadła za podejrzanym do mieszkania, gdzie natknęli się Ruckera. Gdy ten wycelował w nich z karabinu, otworzyli ogień. Niestety jedna z kul trafiła w plecy 36-letniej Krystal Rivery – tuż nad chroniącą ją kamizelką kuloodporną. Policjantka zmarła w szpitalu. Była piątym oficerem zabitym w Chicago od 2023 r.

Pierwszy zatrzymany w sprawie śmierci Rivery, Adrian Rucker (25 l.) usłyszał zarzuty przemocy z użyciem broni w ręku, nielegalnego posiadania broni palnej, posiadania substancji kontrolowanej oraz posiadania fałszywych dowodów osobistych. 25-latek, jako dobrze znany policji recydywista, na którym ciążyło aż sześć nakazów aresztowania, został zatrzymany w areszcie bez prawa do kaucji. Arnold został skazany za posiadanie broni w marcu 2023 roku na siedem lat więzienia, ale warunkowo został wypuszczony. W czwartek 26 czerwca sąd miał odnieść się do wniosku prokuratury o jego areszt.