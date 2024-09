Prezydent z głowami państw, pierwsza dama z polskimi dziećmi i seniorami

Agata Kornhauser-Duda, która towarzyszy mężowi podczas kolejnej już podróży do Nowego Jorku, nie trwoni czasu na relaks czy błahe przyjemności. Tradycyjnie już wykorzystuje czas rozpoczętej 21 września wizyty na spotkania z Polakami. Zdążyła odwiedzić już kilka placówek. W Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej Błogosławionego Edmunda w Cherry Hill, NJ, spotkała się z prowadzącymi je siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej oraz przedszkolakami. Wysłuchała historii Centrum i początków działalności sióstr w USA, która zaczęła się od zaproszenia do Pensylwanii pięciu z nich przez proboszcza parafii św. Marii w Readng, PA. Pierwsza dama wzięła udział w rozmowach na temat edukacji wczesnoszkolnej i katechezy w przedszkolach, a później spotkała się z dziećmi. Najmłodsi powitali ją piosenką, a po wspólnej zabawie opowiadali o ulubionych zajęciach.

Cherry Hill nie było jedynym miejscem prowadzonym przez Zgromadzenie, które odwiedziła małżonka prezydenta. Agata Kornhauser-Duda zawitała też do Woodbridge, NJ, gdzie siostry od 1981 r. prowadzą Dom Opieki im. św. Józefa. Mieszkają w nim zarówno seniorzy potrzebujący kompleksowej opieki, jak i tacy, którzy mogą samodzielnie funkcjonować. – Bardzo się cieszę, że panuje tutaj tak niezwykła atmosfera – od razu po przekroczeniu drzwi Domu św. Józefa, czuje się tutaj bardzo rodzinny nastrój i bardzo liczę na to, że czujecie się tutaj Państwo, jak w domu – powiedziała pierwsza dama, witając zgromadzonych.

Małżonka prezydenta odbyła rozmowy z pensjonariuszami polskiego pochodzenia, którzy opowiadali jej o sobie, polskich korzeniach czy ulubionych aktywnościach w domu opieki. Porozmawiała też z polskimi pracownikami i zapoznała się z listą wydarzeń organizowanych w placówce w celu pielęgnowania polskich tradycji, jak kolacja wigilijna czy obchody świąt narodowych, ale też czysto rozrywkowych zabaw z tradycyjnymi tańcami ludowymi.

W programie nowojorskiej wizyty Pierwszej Damy RP nie zabrakło też placówek w NYC. Małżonka prezydenta odwiedziła Szkołę Polską przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, która świętuje w tym roku 50-lecie istnienia. Z tej okazji Agata Kornhauser–Duda przekazała na ręce dyrektor placówki Anety Prejsnar flagę Rzeczpospolitej Polskiej, jako wyraz wdzięczności za dotychczasową pracę na rzecz edukacji dzieci i młodzieży polskiej. – W imieniu swoim oraz prezydenta pragnę podziękować za wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, oraz rozwoju ich pasji do nauki i świata. Życzę, by kolejne lata były tak owocne, jak te pięćdziesiąt, które minęło – przekazała.

Małżonka Prezydenta zwiedziła placówkę i spotkała się z proboszczem Parafii Matki Bożej Pocieszenia Wiesławem Strządałą, nauczycielami, rodzicami i uczniami, którzy zaprezentowali przygotowany z tej okazji specjalny występ. – Macie Państwo bardzo mądre podejście do edukacji swoich dzieci. Jest to budowanie kapitału na przyszłość, za co Państwu bardzo serdecznie dziękuję – podkreśliła.

Prezydent Andrzej Duda i jego żona mają gościć w Nowym Jorku do czwartku 26 września.