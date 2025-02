Porwali pociąg nowojorskiego metra. Dwóch nastolatków zatrzymanych

Apel o prawo do postoju

Nowojorska policja zaledwie kilka dni temu opublikowała nowe zdjęcia grupy nastolatków, poszukiwanych za niecodzienną kradzież pociągu metra linii R z bocznicy na Queensie, a już może pochwalić się sukcesami. Ktoś rozpoznał dwóch z sześciu młodocianych przestępców i przekazał ich dane policji. W poniedziałek 3 lutego mundurowi zatrzymali 15- i 17-latka.

Jak ustalił „New Yor Post”, młodszy z chłopców został zatrzymany przez funkcjonariusza ds. nieletnich w James Madison High School w Midwood. Usłyszał już zarzuty lekkomyślnego narażenia na niebezpieczeństwo, posiadania narzędzi do włamania, wandalizmu i bezprawnego wtargnięcia. Starszy odpowie za lekkomyślne narażenie na niebezpieczeństwo, wandalizm i bezprawne wtargnięcie. Sędzia spojrzy na niego jednak inaczej, niż na młodszego kolegę – chłopak był bowiem w październiku 2024 r. aresztowany za rozbój.

- „Włamywanie się do wagonów metra i poruszanie się nimi jest niebezpieczne, nielegalne i nie będzie tolerowane” – przekazał w oświadczeniu prezes NYC Transit Demetrius Crishlow, dziękując policji za złapanie sprawców. Dwóch zatrzymanych to jednak dopiero początek. Policja liczy na szybkie ujęcie pozostałych członków grupy, która około godz. 10.30 pm 25 stycznia nagrały kamery. Nastolatki wtargnęły wtedy do niezamkniętego pociągu linii R, stojącego na bocznicy nieopodal stacji Forest Hills-71 Av. Włamywacze próbowali zamazać oko jednej z kamer monitoringu czarnym markerem, sami jednak nakręcili własne filmiki, które zamieścili na Instagramie.

Na buszowaniu po wagonach się nie skończyło. Złodzieje ruszyli na przejażdżkę, która objęła m. in. czynne odcinki linii metra. Porwany pociąg rozpędzili w pewnym momencie do prędkości 30 mil na godzinę. Mundurowi nie zdradzili, jak długo trwała szaleńcza przejażdżka, ani gdzie porywacze porzucili pociąg.