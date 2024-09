Ruszył na policjantów z nożem w metrze. Ci postrzelili trzy osoby

26-letnia kobieta, 49-letni mężczyzna i 40-letni policjant NYPD dochodzą do siebie w szpitalu po krwawej policyjnej interwencji w Brownsville. Doszło do niej w niedzielę 15 września po godz. 3 pm na stacji linii L przy Sutter Avenue. Dwaj policjanci zauważyli mężczyznę, który wszedł na stację przeskakując bramki wejściowe. Ruszyli zanim i gdy wchodził po schodach wezwali go do zatrzymania się. - Mężczyzna odmówił i zaczął mamrotać „Jeśli nie przestaniecie za mną iść zabiję was” – relacjonował podczas konferencji prasowej Szef Departamentu NYPD Jeffrey Maddrey.

Według jego relacji, policjanci dogonili go i wezwali do wyjęcia rąk z kieszeni. 37-latek wyciągnął noż i rzucił: „Teraz będziecie musieli do mnie strzelić”. Po chwili wskoczył do pociągu, który akurat podjechał, a mundurowi ruszyli za nim. Użyli paralizatora, ale nic to nie dało. Gdy mężczyzna wyskoczył na peron i ruszył na jednego z policjantów z nożem, sięgnęli po broń. Wystrzelili kilka pocisków, które kilka razy trafiły podejrzanego, ale także przypadkową kobietę i drugiego pasażera, który został ranny w głowę. Jeden ze strzałów dosięgnął też jednego z policjantów. Cała trójka, podobnie jak znajdujący się w krytycznym stanie podejrzany, trafiła do szpitala.

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams (64 l.) i tymczasowy szef NYPD Tom Donlon odwiedzili rannego policjanta w Brookdale Hospital. Jego stan jest dobry. Postrzelony w głowę pasażer jest w stanie krytycznym. Stan kobiety jest stabilny.

Adams i Donlon podkreślili, że 37-latek, który stał się powodem feralnej interwencji to kryminalista – znany złodziej - z ponad 20 aresztowaniami na koncie. - Nie ma wątpliwości, że wydarzenia, które miały miejsce na peronie Sutter Avenue Station były wynikiem działania uzbrojonego sprawcy, z którym zmierzyli się funkcjonariusze wykonujący pracę, o którą ich poprosiliśmy - powiedział tymczasowy komisarz Thomas Donlon.

Detektywi NYPD przeglądają nagrania z kamer i pracują nad ustaleniem toru pocisków, by poznać pełny przebieg wydarzeń. Policja nie wyklucza, że kula która raniła funkcjonariusza z 10-letnim doświadczeniem była pociskiem, który sam wystrzelił, a który odbił się rykoszetem od wagonu metra.