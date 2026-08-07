Polski film na otwarcie znanego festiwalu. Blisko 200 gości w Konsulacie RP w Nowym Jorku

Eleganckie wnętrza Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku na Manhattanie wypełnili przedstawiciele świata filmu, kultury i sztuki, niezależni twórcy, członkowie nowojorskiej Polonii, partnerzy festiwalu oraz miłośnicy ambitnego kina. Rozpoczęcie jubileuszowego Greenpoint Film Festival było prawdziwym świętem kina niezależnego, a zarazem wyjątkowym wieczorem promującym polską kulturę w Nowym Jorku, bo filmem otwierającym 15. edycję imprezy była polska produkcja.

15 lat niezależnego kina na Greenpoincie

Gości wśród których znaleźli się Lydia Zaininger z Ukrainian Institute of America, Eric Bagiński, Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2025, oraz Bogdan Wawrzaszek, Marszałek Kontyngentu Williamsburg Parady Pułaskiego 2026, powitali Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, dyrektor Greenpoint Film Festival Anthony Argento oraz Agata Drogowska, prezes organizacji New York Artists and Filmmakers, która od 2020 roku współpracuje z festiwalem, promując polskie kino i polskich twórców w Nowym Jorku.

Szczególne podziękowania skierowano do Konsula Generalnego Mateusza Sakowicza oraz jego żony Bogny Bernaciak-Sakowicz za gościnność i wsparcie polskiej kultury, kina i sztuki. Podziękowano również konsulowi Przemysławowi Postolskiemu oraz wicekonsulowi Wiktorowi Cicheckiemu za współpracę, życzliwość i ogromną pomoc w przygotowaniu uroczystości. Szczególne podziękowania i gratulacje odebrał też dyrektor festiwalu Anthony’ego Argento oraz cały zespół Greenpoint Film Festival, który od 15 lat wspiera niezależnych filmowców, prezentuje odważne i oryginalne historie, ale też stał się ważnym elementem życia kulturalnego Greenpointu i całego Nowego Jorku.

„Znaki Pana Śliwki” poruszyły polską publiczność

Najważniejszym artystycznym wydarzeniem wieczoru był pokaz dokumentu „Znaki Pana Śliwki” w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. Film opowiada o życiu i twórczości Karola Śliwki, jednego z najwybitniejszych polskich projektantów grafiki użytkowej. Jego znaki i logotypy przez dziesięciolecia kształtowały wizualny krajobraz Polski i do dziś pozostają rozpoznawalne dla kolejnych pokoleń. Twórcy dokumentu wykorzystali materiały archiwalne, wspomnienia bliskich i współpracowników artysty oraz prywatne nagrania. Dzięki temu powstał nie tylko portret niezwykle utalentowanego grafika, lecz również opowieść o Polsce, jej historii, wzornictwie i przemianach społecznych. Dla części polskich widzów film okazał się sentymentalną podróżą do czasów dzieciństwa i młodości.

Świetny dokument. Dorastałam w Polsce i znam świetnie projekty pana Śliwki

– powiedziała po seansie pani Zosia.

Duże emocje wywołały również wykorzystane w dokumencie archiwalne zdjęcia pokazujące zniszczoną i odbudowującą się po wojnie Warszawę. Ten fragment filmu miał dla części publiczności dodatkowe znaczenie, szczególnie w kontekście odbywających się w Nowym Jorku obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego.

Po projekcji goście zostali zaproszeni na bankiet. Był czas na rozmowy o filmie, sztuce i tegorocznym programie festiwalu, a także na spotkania filmowców, artystów, przedstawicieli instytucji kulturalnych i nowojorskiej Polonii.

Publiczność była również pod ogromnym wrażeniem samego rozpoczęcia festiwalu. Obecność blisko 200 gości, uroczysta oprawa wydarzenia, pokaz polskiego dokumentu i wyjątkowa atmosfera Konsulatu Generalnego RP sprawiły, że ta inauguracja na długo pozostanie w pamięci. Pomogli w tym sponsorzy i partnerzy wydarzenia, wśród których byli Signature Hospitality z Ericiem Bagińskim i Dariuszem Kidą, Mariusz Śniarowski i The Perecman Firm, Bogdan Wawrzaszek, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Medicus Polish American Medical Society, Ted Woźniak z Tax Services Association oraz Markowa Pharmacy na Greenpoincie

Jeszcze jeden polski film w piątek

Niestety, mimo mocnego polskiego akcentu podczas uroczystej inauguracji, w tegorocznym programie Greenpoint Film Festival znalazły się tylko dwie polskie produkcje. Po dokumencie „Znaki Pana Śliwki” publiczność będzie miała jeszcze okazję zobaczyć krótkometrażowy film „Ostatnie pożegnanie” w reżyserii Kailey Wolf. Pokaz odbędzie się w piątek, 7 sierpnia, o godz. 1.30 pm na GFF Screen 1 w Rollin Studios na Greenpoincie.

„Ostatnie pożegnanie” opowiada historię Basi, młodej Polki mieszkającej w Nowym Jorku, która przyjeżdża na pogrzeb ukochanej babci. Spotkanie z rodziną zmusza ją do zmierzenia się z własnymi pragnieniami, osobistą prawdą oraz oczekiwaniami najbliższych. W rolę Basi wcieliła się Michelle Twarowska. W filmie występują również Monika Dawidziuk jako Iga i Maja Wampuszyc jako Marzena. Produkcja została zrealizowana na Greenpoincie, dlatego jej prezentacja właśnie podczas Greenpoint Film Festival ma dodatkowy, symboliczny wymiar.

Jubileuszowa edycja festiwalu potrwa do niedzieli, 9 sierpnia, kiedy to, o godz. 9 pm odbędzie się finałowa gala nagród. Tego dnia poznamy zwycięzców – trzymamy kciuki za polskie filmy!