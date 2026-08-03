Flaga Polski Walczącej nad Greenpointem. Polonia uczciła 82. rocznicę Powstania Warszawskiego

Agata Drogowska
Agata Drogowska
2026-08-03 17:44

W sobotę 1 sierpnia w Godzinę „W”, dokładnie o godz. 11 czasu nowojorskiego, przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na Greenpoincie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Centralnym punktem obchodów było podniesienie na maszt flagi ze znakiem Polski Walczącej.

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17 żołnierze Armii Krajowej rozpoczęli walkę przeciwko niemieckiemu okupantowi, której celem było wyzwolenie Warszawy. Walki, które miały trwać zaledwie kilka dni, trwały aż 63 dni. Pochłonęły też około 200 tys. ofiar. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Nowym Jorku w pamiętną Godzinę „W” zgromadzili się przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych, weterani, harcerze oraz mieszkańcy Greenpointu. Uczestnicy wspólnie oddali hołd powstańcom i cywilnym mieszkańcom Warszawy, którzy 82 lata temu walczyli, cierpieli i ginęli za wolność stolicy oraz niepodległość Polski.

Najważniejszym momentem uroczystości było podniesienie na maszt flagi powstańczej ze znakiem Polski Walczącej. Flagę wciągnęli Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, oraz Małgorzata Gradzki, przewodnicząca Rady Dyrektorów PSFCU.

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Po podniesieniu flagi głos zabrali przedstawiciele najważniejszych polskich i polonijnych instytucji. Przemawiali prezes i dyrektor wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski, przewodnicząca Rady Dyrektorów PSFCU Małgorzata Gradzki, ambasador Krzysztof Szczerski, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz oraz Tadeusz Antoniak, naczelny komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Po zakończeniu ceremonii uczestnicy udali się pod Narodowy Dom Polski „Warsaw” na Greenpoincie. Tam harcerze złożyli kwiaty, oddając hołd bohaterom Powstania Warszawskiego oraz jego cywilnym ofiarom.

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