Nietuzinkowe kino po raz 15. na Greenpoincie. Nie zabraknie polskich akcentów

Agata Drogowska
Agata Drogowska
2026-07-28 14:16

Greenpoint Film Festival świętuje w tym roku 15-lecie. Jubileuszowa edycja odbędzie się w dniach 5–9 sierpnia w samym sercu polskiej dzielnicy. W programie znalazły się również polskie akcenty: specjalny pokaz dokumentu „Znaki pana Śliwki” w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku oraz krótkometrażowy film „Ostatnie pożegnanie (The Last Goodbye)”.

Widownia festiwalu filmowego na Greenpoincie. O 15. edycji wydarzenia z polskimi akcentami przeczytasz na SE USA.
Autor: Greenpoint Film Festival/ Materiały prasowe

Greenpoint Film Festival od 15 lat udowadnia, że kino niezależne ma ogromną siłę. To festiwal twórców odważnych, poszukujących własnego języka i opowiadających historie, które często nie trafiają do głównego nurtu. W tym roku wydarzenie powraca do serca Greenpointu, dzielnicy od lat związanej z artystami, filmowcami i polską społecznością.

Jubileuszowa, 15. edycja Greenpoint Film Festival odbędzie się w dniach 5–9 sierpnia. Tegoroczne hasło festiwalu: „Unbound – Celebrating the Freedom to Tell Untold Stories (Bez ograniczeń - świętujemy swobodę opowiadania nieznanych historii)” podkreśla wolność twórczą, niezależność artystyczną oraz potrzebę opowiadania historii, które przekraczają granice kultur, języków i środowisk.

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Anthony Argento, dyrektor Greenpoint Film Festival podkreśla, że 15-lecie festiwalu to wyjątkowy moment zarówno dla twórców, jak i dla mieszkańców Greenpointu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na tegoroczny Greenpoint Film Festival. Chcemy wspólnie uczcić 15 lat niezależnego kina, spotkań z filmowcami i historii opowiadanych bez ograniczeń. To święto twórców, widzów i całej naszej brooklyńskiej społeczności

– mówi Argento.

Dla Polonii szczególnie ważne będą dwa wydarzenia z polskim akcentem. Pierwszym z nich będzie specjalny pokaz dokumentu „Znak pana Śliwki” w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Będzie to wydarzenie zamknięte, dostępne wyłącznie za zaproszeniami. Drugim polskim akcentem festiwalu będzie krótkometrażowy film „Ostatnie pożegnanie (The Last Goodbye)”, który zostanie pokazany w piątek 7 sierpnia, o godz. 1.30 pm w kinie festiwalowym. To 17-minutowy komediodramat w reżyserii Kailey Wolf.

Film w szczególny sposób nawiązuje do polskiego języka, kultury i polonijnego życia na Greenpoincie. Jego bohaterką jest Basia, młoda Amerykanka polskiego pochodzenia, która próbuje odnaleźć własną drogę, mierząc się jednocześnie z presją konserwatywnej rodziny. Podczas uroczystości pogrzebowej swojej babci na Greenpoincie niespodziewanie spotyka dawną znajomą, co staje się początkiem niełatwej konfrontacji z własną tożsamością, rodziną i przeszłością. Film miał premierę 7 listopada 2025 roku. Zdjęcia realizowano na Greenpoincie, między innymi w lokalnym polskim kościele. W obsadzie znalazły się Michelle Twarowska jako Basia, Monika Dawidziuk jako Iga oraz Maja Wampuszyc jako Marzena.

Przez pięć dni Greenpoint będzie żył filmem. Mieszkańcy zyskają nie tylko możliwość oglądania filmów z różnych części świata bez konieczności wyjeżdżania poza swoją dzielnicę. Publiczność ma tu okazję również spotykać twórców, uczestniczyć w rozmowach po projekcjach, brać udział w panelach branżowych i poznawać kulisy niezależnej produkcji filmowej. Wszystko to przy 259 Green Street na Brooklynie, NY. Bilety i pełny program festiwalu znaleźć można na stronie internetowej.

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