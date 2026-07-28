Nietuzinkowe kino po raz 15. na Greenpoincie. Nie zabraknie polskich akcentów

Greenpoint Film Festival od 15 lat udowadnia, że kino niezależne ma ogromną siłę. To festiwal twórców odważnych, poszukujących własnego języka i opowiadających historie, które często nie trafiają do głównego nurtu. W tym roku wydarzenie powraca do serca Greenpointu, dzielnicy od lat związanej z artystami, filmowcami i polską społecznością.

Jubileuszowa, 15. edycja Greenpoint Film Festival odbędzie się w dniach 5–9 sierpnia. Tegoroczne hasło festiwalu: „Unbound – Celebrating the Freedom to Tell Untold Stories (Bez ograniczeń - świętujemy swobodę opowiadania nieznanych historii)” podkreśla wolność twórczą, niezależność artystyczną oraz potrzebę opowiadania historii, które przekraczają granice kultur, języków i środowisk.

Anthony Argento, dyrektor Greenpoint Film Festival podkreśla, że 15-lecie festiwalu to wyjątkowy moment zarówno dla twórców, jak i dla mieszkańców Greenpointu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na tegoroczny Greenpoint Film Festival. Chcemy wspólnie uczcić 15 lat niezależnego kina, spotkań z filmowcami i historii opowiadanych bez ograniczeń. To święto twórców, widzów i całej naszej brooklyńskiej społeczności

– mówi Argento.

Dla Polonii szczególnie ważne będą dwa wydarzenia z polskim akcentem. Pierwszym z nich będzie specjalny pokaz dokumentu „Znak pana Śliwki” w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Będzie to wydarzenie zamknięte, dostępne wyłącznie za zaproszeniami. Drugim polskim akcentem festiwalu będzie krótkometrażowy film „Ostatnie pożegnanie (The Last Goodbye)”, który zostanie pokazany w piątek 7 sierpnia, o godz. 1.30 pm w kinie festiwalowym. To 17-minutowy komediodramat w reżyserii Kailey Wolf.

Film w szczególny sposób nawiązuje do polskiego języka, kultury i polonijnego życia na Greenpoincie. Jego bohaterką jest Basia, młoda Amerykanka polskiego pochodzenia, która próbuje odnaleźć własną drogę, mierząc się jednocześnie z presją konserwatywnej rodziny. Podczas uroczystości pogrzebowej swojej babci na Greenpoincie niespodziewanie spotyka dawną znajomą, co staje się początkiem niełatwej konfrontacji z własną tożsamością, rodziną i przeszłością. Film miał premierę 7 listopada 2025 roku. Zdjęcia realizowano na Greenpoincie, między innymi w lokalnym polskim kościele. W obsadzie znalazły się Michelle Twarowska jako Basia, Monika Dawidziuk jako Iga oraz Maja Wampuszyc jako Marzena.

Przez pięć dni Greenpoint będzie żył filmem. Mieszkańcy zyskają nie tylko możliwość oglądania filmów z różnych części świata bez konieczności wyjeżdżania poza swoją dzielnicę. Publiczność ma tu okazję również spotykać twórców, uczestniczyć w rozmowach po projekcjach, brać udział w panelach branżowych i poznawać kulisy niezależnej produkcji filmowej. Wszystko to przy 259 Green Street na Brooklynie, NY. Bilety i pełny program festiwalu znaleźć można na stronie internetowej.