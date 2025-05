Polonia już wybiera prezydenta. W USA głosowanie odbywa się dzień wcześniej niż w Polsce

To już czas! Polacy z Ameryki Północnej i Ameryki południowej wybierają polskiego prezydenta dzień wcześniej niż rodacy w ojczyźnie. Głosowanie w USA odbędzie się 17 maja w godz. 7 am – 9 pm czasu lokalnego i udział wziąć w nim mogą jedynie osoby figurujące w spisach wyborców. Jak wynika z danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, chęć udziału w wyborach w USA zadeklarowało ponad 43 tys. osób, które do 13 maja złożyły wnioski o dopisanie do rejestru wyborców w polskich placówkach konsularnych. Chętnych jest więcej niż w 2020 roku, gdy głosowanie utrudniła pandemia – wtedy w całych Stanach w spisach zapisano 34 tys. nazwisk.

WAŻNE INFORMACJE PRZED GŁOSOWANIEM W WYBORACH PREZYDENCKICH 2025✅W USA głosowanie odbędzie się w sobotę, 17 maja 2025 r., w godzinach 7:00–21:00 czasu lokalnego. ✅W Waszyngtonie głosowanie zostanie przeprowadzone w OKW nr 299, w budynku Ambasady RP, przy 2640 16th St NW. 1/2 pic.twitter.com/Ct93P6a0Vg— Embassy of Poland U.S. (@PolishEmbassyUS) May 15, 2025

Mieszkający w Stanach Polacy do oddania głosu potrzebować będą jedynie polskiego paszportu. Amerykańska Polonia zagłosuje w aż 57 obwodowych komisjach wyborczych. Najwięcej z nich, bo aż 14, utworzono w Illinois - sześć w samym Chicago i kolejne w Algonquin, Bridgeview, Harwood Heights, Lemont, Lombard, Mt Prospect, Niles i Willow Springs.

W stanie Nowy Jork Polonia zagłosuje w Buffalo, Copiague i Floral Park, a w samej metropolii przy 233 Madison Avenue na Manhattanie, przy 177 Kent Street na Brooklynie, przy 100 McGuinness Boulevard na Brooklynie, przy 61-21 56th Road na Maspeth, NY oraz na Staten Island, NY. Cztery komisje otwarte będą w New Jersey - Clark, Linden, Wallington i Passaic, dwie w Connecticut – w Stamford i New Britain. Komisje wyborcze utworzone zostały także w Doylestown, Filadelfii i Pittsburgu w Pensylwanii, Clearwater, Greenacres, Naples i Orlando na Florydzie czy Houston, Austin i Plano w Teksasie.

W pozostałych stanach Polacy znajdą pojedyncze komisje zlokalizowane w miastach:

Boston, MA,

Bartlett, TN,

Cleveland, OH,

Denver, CO,

Durham, NC,

Las Vegas, NV,

Lawrenceville, GA,

Milwaukee, WI,

Minneapolis, MN,

Munster, IN,

Phoenix, AZ,

Portland, OR,

Saint Louis, MO,

Seattle, WA,

Troy, MI,

Washington, D.C.

Adresy wszystkich komisji sprawdzić można na stronie MSZ.