Wybory prezydenckie tuż tuż. Kto chce głosować w USA, musi pilnować tego terminu

Już tylko dni dzielą nas od głosowania na przyszłego prezydenta Polski. Polacy ruszą do urn 18 maja. Ci mieszkający w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej ze względu na różnicę czasu głosować będą jednak dzień wcześniej – w sobotę 17 maja w godz. 7 am – 9 pm. Rodacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych zainteresowani udziałem w wyborach muszą jednak wcześniej dopisać się do rejestru wyborców. Zostało już niewiele czasu.

Jak przypominają pracownicy polskich placówek dyplomatycznych termin na dopisanie się do spisu wyborców mija 13 maja. Można to zrobić na kilka sposobów. Jak zalecają urzędnicy, najwygodniej zgłosić chęć udziału w głosowaniu przez system e-Wybory. Wyborca samodzielnie wybrać może tam dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania za granicą, a następnie wprowadza wymagane dane, m.in. nr PESEL czy dane z paszportu. Aby zgłosić się do spisu przy użyciu e-Wybory nie trzeba posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego. Do weryfikacji konieczne będzie podanie nazwiska rodowego matki. Do samego głosowania w dniu wyborów potrzebny będzie już ważny polski paszport.

Kolejny sposób na dopisanie się do rejestru wyborców to złożenie lub wysłanie pocztą do właściwego terytorialnie konsulatu papierowego wniosku o ujęcie w spisie z własnoręcznym podpisem. Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz można też przesłać elektronicznie – w formie skanu lub fotografii – na adres mailowy właściwego urzędu konsularnego. Wniosek można znaleźć na stronie internetowej MSZ.

W całych Stanach głosować będzie można w 57 obwodowych komisjach wyborczych. Najwięcej z nich, bo aż 14, utworzono w Illinois - sześć w samym Chicago i kolejne w Algonquin, Bridgeview, Harwood Heights, Lemont, Lombard, Mt Prospect, Niles i Willow Springs.

W stanie Nowy Jork Polonia zagłosuje w Buffalo, Copiague i Floral Park, a w samej metropolii przy 233 Madison Avenue na Manhattanie, przy 177 Kent Street na Brooklynie, przy 100 McGuinness Boulevard na Brooklynie, przy 61-21 56th Road na Maspeth, NY oraz na Staten Island, NY. Cztery komisje otwarte będą w New Jersey - Clark, Linden, Wallington i Passaic, dwie w Connecticut – w Stamford i New Britain. Komisje wyborcze utworzone zostały także w Doylestown, Filadelfii i Pittsburgu w Pensylwanii, Clearwater, Greenacres, Naples i Orlando na Florydzie czy Houston, Austin i Plano w Teksasie.

W pozostałych stanach Polacy znajdą pojedyncze komisje zlokalizowane w miastach:

Boston, MA,

Bartlett, TN,

Cleveland, OH,

Denver, CO,

Durham, NC,

Las Vegas, NV,

Lawrenceville, GA,

Milwaukee, WI,

Minneapolis, MN,

Munster, IN,

Phoenix, AZ,

Portland, OR,

Saint Louis, MO,

Seattle, WA,

Troy, MI,

Washington, D.C.

Adresy wszystkich komisji znaleźć można na stronie MSZ.