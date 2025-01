Polonia odzyskała prawo do pełnych emerytur, ale na pieniądze musi poczekać

O zniesienie klauzul WEP/GPO walczyło wielu polityków w Kongresie, naciskanych m.in. przez polonijne organizacje. W końcu, po kilku ładnych latach się udało – 41-letnie amerykańskie przepisy w grudniu 2024 r. zostały zmienione. Podpisana 5 stycznia 2025 roku przez ustępującego prezydenta Joe Bidena ustawa Social Security Fairness Act uchyliła Windfall Elimination Provision (WEP) i Government Pension Offsets (GPO) uniemożliwiające otrzymywanie pełnych świadczeń emerytalnych z tytułu amerykańskich ubezpieczenia społecznego.

Prawo do emerytury lub jej części traciło dotąd blisko 3,2 miliona Amerykanów. To pobierający emerytury stanowe i rządowe z programu Cywilnego Systemu Usług Emerytalnych (CSRS), czyli nauczyciele szkół publicznych, strażacy i funkcjonariusze policji, ale też obywatele amerykańscy pobierających świadczenia z zagranicznych programów emerytalnych, w tym dziesiątki tysięcy mieszkających w USA Polaków. To też wdowcy, którym odbierano prawo do części emerytury po zmarłym małżonku.

Podpisanie ustawy Social Security Fairness Act nie byłoby możliwe bez udziału Polonii. Aktywnie o jej przyjęcie zabiegała Polish American Strategic Initiative (PASI), która współpracowała w tym zakresie z National WEP/GPO Repeal Task Force (Krajową Grupą Zadaniową do spraw uchylenia WEP/GPO). Przedstawiciel PASI okrzyknęli zmianę przepisów „historycznym zwycięstwem dla Polonii”. - „Te przepisy przez lata karały osoby, które odprowadzały składki do zagranicznych systemów emerytalnych, takich jak polski ZUS. Teraz wszyscy uprawnieni będą otrzymywać pełne świadczenia Social Security, bez jakichkolwiek redukcji” – nie kryli radości na Facebooku przedstawiciele organizacji. -„Co więcej, ustawa działa wstecz od stycznia 2024 roku, co oznacza, że beneficjenci otrzymają również zaległe płatności za cały ubiegły rok. To przełomowa zmiana, która przyniesie ulgę tysiącom emerytów polskiego pochodzenia!” - przypomina PASI i podkreśla, że „to zwycięstwo pokazuje, jak wiele można osiągnąć dzięki zaangażowaniu obywatelskiemu i współpracy”.

Według szacunków Biura Budżetowego Kongresu (CBO) zniesienie WEP zwiększy miesięczne świadczenia średnio o $360 dla ponad 2 mln Amerykanów do grudnia 2025 roku. Uchylenie GPO z kolei zwiększyć może o $700-$1190 miesięczne świadczenia ponad 700 tys. małżonków zmarłych beneficjentów ubezpieczeń społecznych w SSA.

Niestety, okazuje się, że na te benefity przyjdzie seniorom jeszcze poczekać. Według informacji SSA, w niektórych przypadkach może to być nawet rok! - „Ponieważ ustawa wchodzi w życie z mocą wsteczną, SSA musi dostosować przeszłe i przyszłe świadczenia pracowników” – wyjaśnili przedstawiciele agencji na jej oficjalnej stronie. - „Chociaż SSA pomaga obecnie niektórym dotkniętym beneficjentom, w ramach obecnego budżetu, to SSA spodziewa się, że dostosowanie świadczeń i wypłata wszystkich zaległości może zająć ponad rok” – dodali. Agencja w tym samym komunikacie pożaliła się, że wprowadzenie nowego prawa przysporzyło urzędnikom więcej pracy, a oni tak borykają się ze skutkami czasowego zamrożenia możliwości zatrudniania nowych pracowników, wprowadzonego w listopadzie 2024 roku. SSA prosi więc seniorów o cierpliwość...