Polacy potrafią namieszać na amerykańskim rynku. Polski salon wśród najlepszych

Polski salon kosmetyczny po raz czwarty zwyciężył w konkursie „FourLeaf Best Of The Boro”, wyróżniającym najlepsze firmy na Queensie. Zdeklasował rywali w kategoriach The Best Skincare, The Best Waxing Salon, Best Botox Practice, Best Facial, Best Laser Treatment Center, Best Massage oraz Best Natural Beauty Products.

- Nie spodziewałam się, że nasz salon znów zwycięży w kilku kategoriach. To było dla mnie ogromne i bardzo miłe zaskoczenie - przyznaje Edyta Maselbas, kosmetolog, flebotomistka oraz właścicielka Opulence GlaSkin Clinic, opowiadając o tegorocznej nagrodzie „FourLeaf Best Of The Boro”.

Działająca w Middle Village klinika Opulence Glamour Skin Clinic prestiżowe nagrody otrzymała już po raz czwarty. W 2022 roku wyróżnienie zdobyła w trzech kategoriach, dwa lata temu w pięciu, a w roku ubiegłym otrzymała aż osiem nagród. To pokazuje, że po zaledwie kilku latach działalności salon zdołał zgromadzić wierne grono stałych klientów i renomę, która, jak się okazuje, wykracza poza Nowy Jork.

- Niektórzy klienci przylatują do nas na zabiegi nawet z innych stanów - mówi z dumą właścicielka Opulence Glamour Skin Clinic. Jej zdaniem wpływ na to ma nie tylko profesjonalna i miła obsługa, ale przede wszystkim jakość i bogactwo oferowanych usług. Klienci korzystać mogą z nich już w trzech lokalizacjach. Polski salon kosmetyczny istniał od września 2019 r. na Greenpoincie, a od marca 2021 roku mieści się w dzielnicy Middle Village na Queensie. Od dwóch lat posiada także drugą siedzibę na Manhattanie, a kilka miesięcy temu został uruchomiony jego trzeci oddział w Poconos w Pensylwanii.

- Ta klinika została uznana za kluczowego uczestnika naszego konkursu w kategorii: zdrowie, wellness i uroda - przyznaje Michelle Miller ze Schneps Media, firmy, która wraz z Bethpage Federal Credit Union od 2012 roku organizuje konkurs "Best of the Boro". Każdego roku biorą w nim udział setki różnych firm działających na Queensie, a głosują tysiące osób korzystających na co dzień z ich usług. Jego głównym celem jest promocja lokalnych biznesów, a także zwiększenie ich konkurencyjności i rozwoju.

Tegoroczne nagrody „FourLeaf Best Of The Boro” zostaną wręczone zwycięzcom podczas specjalnej gali, której termin zostanie wkrótce podany.