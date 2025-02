Podszył się pod nastolatkę, wymusił nagie zdjęcia, a potem szantażował

Co krok słychać o grasujących w internecie drapieżnikach i oszustach, którym udaje się wyłowić z tłumu kolejne ofiary. Na szczęście, najczęściej dosięga ich sprawiedliwość. To przypadek 39-letniego Cody’ego Ratliffa z Kerrville, TX, który odpowie za tzw. sekstorsję wobec nastolatka ze spokojnego Naperville na zachodnich przedmieściach Chicago. Według mundurowych, mężczyzna namówił 16-letniego chłopca, aby ten przesłał mu swoje nagie zdjęcia przez internet a później zaczął go szantażować.

Znajomość mężczyzny i chłopca zaczęła się w lutym w 2023 roku w internecie. Ratliff miał jednak podszyć się pod 16-letnią dziewczynę. Kiedy ich relacja była już bardziej zażyła, namówił chłopaka do przesłania mu swoich nagich zdjęć. Otrzymał je i niemal od razu zaczął go szantażować. Zażądał pieniędzy i groził, że go skompromituje i wyśle je jego znajomym i bliskim, których zdążył już namierzyć w mediach społecznościowych. Przyciśnięty do muru i wystraszony nastolatek zapłacił Ratliffowi. To jednak nie zakończyło sprawy, bo 39-latek domagał się dalszych opłat.

Nastolatek zgłosił sprawę policji z Naperville, a ta przy pomocy kolegów z Teksasu 9 lutego zatrzymała Ratliffa. Mężczyzna został oskarżony o zastraszanie. Po ekstradycji do Naperville, trafił do aresztu hrabstwa DuPage.

Policja z Naperville przyznaje, że sekstorcja, której ofiarą padł nastolatek to coraz większy problem. Jak stwierdził szef tamtejszych mundurowych Jason Arres, w ciągu dwóch lat policjanci z Naperville otrzymali 27 takich zgłoszeń. - Połowa ich ofiar to osoby niepełnoletnie – podkreślił Arres i zaapelował do rodziców, by porozmawiali z dziećmi i „pomogli chronić je przed przestępcami i drapieżnikami seksualnymi, którzy wykorzystują anonimowość internetu do żerowania na swoich ofiarach”.

- Ofiary często spełniają żądania sprawcy dotyczące pieniędzy lub większej liczby zdjęć, ponieważ boją się lub wstydzą. Próbują sprawić, by problem zniknął, ale zgodność rzadko kończy wiktymizację - powiedział Arres i zaapelował: - Zgłaszajcie to, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pociągnąć sprawców do odpowiedzialności i uniemożliwić im wiktymizowanie innych, tak jak zrobiliśmy to w tym przypadku.