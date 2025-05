Paraliż na torach między Nowym Jorkiem a New Jersey. Związkowcy chcą podwyżek

Groza w New Jersey

Pociągi nie dojadą do Nowego Jorku?! Związkowcy grożą strajkiem i paraliżem na kolei

Tysiące pasażerów NJ Transit w piątek 16 maja rano musiały na ostatnią chwilę szukać alternatywnego sposobu dotarcia do pracy. Wszystko przez paraliż na kolei. O północy w nocy z 15 na 16 maja pociągi stanęły. Zgodnie z ostrzeżeniami wydanymi przez przedstawicieli NJ Transit i Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, które od kilku tygodni prowadzą intensywne rozmowy na temat zmian warunków zatrudnienia kolejarzy. Żądający podwyżek związkowcy zagrozili odstąpieniem od pracy, jeśli ich postulaty nie zostaną wysłuchane, i słowa dotrzymali.

Związkowcy żądają wzrostu średniego rocznego wynagrodzenia ze 113 tys. dol. do 170 tys. dol. Kolejna tura rozmów trwająca już kilka dni nie przyniosła jednak rezultatów. Nie pomogły nawet rozmowy przedstawicieli BLET oraz NJ Transit z Krajową Radą Mediacyjną w Waszyngtonie, DC, które odbyły się w poniedziałek 12 maja.

Dyrektor generalny NJ Transit Kris Kolluri próbuje uspokajać pasażerów, twierdząc, że to jedynie „przerwa w rozmowach” i wkrótce konflikt uda się zażegnać. - Z pewnością spodziewam się jak najszybszego wznowienia tych rozmów - powiedział w czwartek wieczorem podczas wspólnej konferencji prasowej z gubernatorem New Jersey Philem Murphym. Ten zapewnił z kolei, że administracja pracuje intensywnie nad tym, by zapewnić związkowcom wynagrodzenia, na jakie zasługują, będąc jednocześnie odpowiedzialnym wobec podatników, budżetu stanu i agencji.

Do czasu zawarcia porozumienia utrzymane zostanie wszystkich pociągów podmiejskich NJ Transit, w tym Metro-North, łączących północne New Jersey m.in. z nowojorską stacją Penn Station. Pasażerowie skazani będą na autobusy, jednak ich liczba, jak zapowiedziały władze NJ Transit, zwiększona zostanie dopiero od poniedziałku.

Agencja zapowiedziała też uruchomienie Park&Ride w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, z których korzystać będzie można m.in. między Secaucus Junction a Port Authority Bus Terminal w Nowym Jorku oraz z PNC Bank Arts Center w Holmdel, NJ, do Port Authority Bus Terminal, NY, który obsługiwany będzie przez Academy Bus. Szczegóły planu awaryjnego NJ Transit znaleźć można na stronie internetowej agencji.