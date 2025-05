Potężna eksplozja na spokojnym osiedlu! Dwie osoby nie żyją. „Brzmiało jak wybuch bomby”

Nowy Jork zmusi ludzi do leczenia. Jest zgoda polityków. "To duży sukces"

Mieszkańcy Washington Township, NJ, dochodzą do siebie po koszmarnych wydarzeniach weekendu, a lokalne służby prowadzą intensywne śledztwo. W niedzielę 11 maja nad ranem okolicą Tranquility Court i Orion Way w tej miejscowości wstrząsnęła potężna eksplozja. Doszło do niej około godz. 2 am w jednym z domów jednorodzinnych, który sekundy później stanął w płomieniach.

Na miejsce tragedii w ciągu kilku minut dotarli pierwsi ratownicy zaalarmowani przez wyrwanych ze snu sąsiadów. W rozmowie z lokalnymi dziennikarzami mieszkańcy przyznawali, że huk był przerażający. - To było potężne, brzmiało jak wybuch bomby - powiedziała w rozmowie z WPVI Suzanne Pinto. „New York Post” dotarł z kolei do nagrania z kamery na drzwiach jednego z domów w sąsiedztwie, które nagrały moment eksplozji. Widać na nim, że jednorodzinny dom w mgnieniu oka zmienia się w kulę ognia.

Policja Washington Township oraz prokuratura hrabstwa Gloucester nie podzieliły się dotąd szczegółami wstępnych ustaleń. Niestety, jak podała stacja NBC10, sąsiedzi widzieli dwa worki z ciałami wynoszone z pogorzeliska. Informację o dwóch ofiarach śmiertelnych – kobiecie i mężczyźnie – potwierdzili później w rozmowie z reporterami przedstawiciele służb mundurowych. Policja i prokuratura zapowiedziały wydanie komunikatu w sprawie tragedii, której przyczyny są wciąż badane. Wiadomo jedynie, że budynek został doszczętnie zniszczony. Uszkodzony jest także jeden z sąsiednich domów.