Ostatni dzwonek na wyrobienie nowych dokumentów tożsamości! New Jersey pomoże spóźnialskim

Amerykanów czeka rewolucja w krajowych podróżach

Do 7 maja 2025 roku wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych powinni posiadać dokument wydany przez władze stanowe i nazywany Real ID lub Enhanced ID. Jego brak po tym terminie skutkować będzie niewpuszczeniem do niektórych budynków federalnych, ale też samolotów krajowych linii lotniczych, z których korzystamy bez okazywania paszportu. Prócz paszportu i Real ID lub Enhanced ID respektowane będą tzw. zaufane karty podróżne DHS - Global Entry, identyfikatory Departamentu Obrony USA, karty stałego pobytu oraz karty przekraczania granicy.

Real ID lub Enhanced ID dla wielu mieszkańców USA może okazać się najwygodniejszym z dokumentów. Co odróżnia je od dotychczasowego prawa jazdy? Dwie rzeczy. Flaga lub gwiazda w prawym górnym roku dokumentu. Flagą opatrzone jest Enhanced ID, gwiazdą Real ID. Czym różnią się od siebie te dwa dokumenty? I z Real ID i z Enhanced ID będzie można podróżować samolotem na liniach krajowych i wejść do budynków rządowych, które wymagają okazania dokumentu identyfikacji. Z Enhanced ID, które spełnia wszystkie wymogi Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI), można będzie dodatkowo przekraczać granicę do Kanady, Meksyku i niektórych państw na Karaibach drogą lądową lub morską.

Amerykańscy urzędnicy od kilku lat apelowali do Amerykanów o wymianę dokumentów przed terminem wejścia zmian w życie, choć był on już kilka razy przesuwany. Teraz jest ostateczny – TSA wymagać będzie Real ID lub Enhanced ID od 7 maja. Urzędnicy wiedzą jednak, że mimo apeli nie wszyscy zadbają na czas o nowe dokumenty. Zakładają też, że będzie grono osób, które wymóg ich posiadania może zaskoczyć nawet długo po ustalonym przez służby federalne terminie. Niektóre stany decydują się więc na awaryjne programy dla spóźnialskich. Jest wśród nich New Jersey.

Urzędnicy wyciągną pomocną dłoń do spóźnialskich

Władze New Jersey ogłosiły uruchomienie „programu awaryjnego wydawania Real ID”. Skierowany będzie on do mieszkańców, którzy „muszą wejść na pokład samolotu krajowego w ciągu 14 dni z powodów związanych z życiem lub śmiercią lub z pilnymi planami podróży i nie mają akceptowalnej przez TSA formy identyfikacji”. - Przewidując niedawny wzrost popytu, który obserwujemy w całym kraju, wprowadziliśmy wiele dodatkowych udogodnień, aby obsłużyć jak najwięcej klientów z REAL ID, w tym z tym nowym programem awaryjnym. Nasze wysiłki będą kontynuowane do rozpoczęcia egzekwowania przepisów 7 maja i później – powiedziała powiedziała Latrecia Littles-Floyd, pełniąca obowiązki głównego administratora New Jersey Motor Vehicle Commission (NJMVC).

Do awaryjnego programu nie będą się kwalifikować osoby z ważnym amerykańskim paszportem. Spotkania w sprawie awaryjnego wydania Real ID odbywać się będą w New Jersey Motor Vehicle Commission (NJMVC) w Trenton, NJ, po wcześniejszym umówieniu, a potem okazaniu potrzebnych do jego wydania dokumentów. Informacje na ten temat znaleźć można na stronie NJMVC. Mieszkańcy pozostałych stanów powinni szukać informacji na stronach stanowych DMV.

Po Real ID tylko z dwoma dokumentami potwierdzającymi tożsamość

Aplikując o Real lub Enhanced ID należy pamiętać o dwóch dokumentach potwierdzających tożsamość i legalny status aplikującego. Dokumentami weryfikującymi są wydane przez stan prawo jazdy, karta identyfikacyjna, ale też rachunki z banku albo ostatnie odcinki z czeków, na których umieszczony jest nowojorski adres aplikującego. DMV może zaakceptować niektóre dokumenty elektroniczne, takie jak rachunki za prąd, gaz i wodę, albo wydruki z banku lub pracy. Żaden dokument wydany wcześniej niż na rok przed wizytą w DMV nie będzie zaakceptowany. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska należy przynieść z sobą odpowiedni dokument stwierdzający nową tożsamość.