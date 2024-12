Bez niego nie wsiądziesz do samolotu. Już tylko pół roku na wyrobienie Real ID

Za niespełna pół roku wielu Amerykanów legitymować będzie musiało się zupełnie nowymi dokumentami. Od 7 maja 2025 r. przy przelotach krajowych i wizytach w niektórych urzędach wymagane będzie Real ID lub Enhanced ID. - Czas żeby wyrobić REAL albo Enhanced ID ucieka i nikt pewnie nie chciałby utknąć na lotnisku z powodu ich braku – przypomina komisarz DMV w Nowym Jorku Mark J.F. Schroeder. - Teraz znajdźcie czas na zajęcie się tym i nie zostawiacie tego na ostatnią chwilę – radzi.

Mały szczegół, duża różnica

Co odróżnia Real ID lub Enhanced ID od dotychczasowego prawa jazdy? Dwie rzeczy. Flaga lub gwiazda w prawym górnym roku dokumentu. Jeżeli nie ma tych dwóch detali na posiadanym aktualnie prawie jazdy oznacza to, że jest to dokument standardowy. Jeżeli w jego rogu znajduje się gwiazda, to jest to Real ID, jeśli flaga - to Enhanced ID.

Różnica między jednym, a drugim jest niewielka. Z Enhanced ID, które spełnia wszystkie wymogi Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI), można będzie przekraczać granicę do Kanady, Meksyku i niektórych państw na Karaibach drogą lądową lub morską. Do podróży zagranicznych do innych państw potrzebny będzie już jednak paszport. I z Real ID i z Enhanced ID będzie można podróżować samolotem na liniach krajowych i wejść do budynków rządowych, które wymagają okazania dokumentu identyfikacji. Prawa jazdy wydawane do tej pory przez poszczególne stany w tych przypadkach po 7 maja nie będą respektowane.

Rewolucja to efekt przyjętych przez Kongres USA zabezpieczeń

Zatwierdzony przez Kongres USA w roku 2005 The REAL ID Act określił minimalne standardy bezpieczeństwa dla wydawanych przez poszczególne stany dokumenty, takie jak prawa jazdy, stałe i tymczasowe, pozwolenia i inne formy dokumentów identyfikacyjnych. Ustawa zabrania federalnym agencjom, takim jak Administracja Bezpieczeństwa Transportu (Transport Security Administration, TSA) akceptować dokumenty wydawane przez władze stanowe, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa.

Urzędnicy pomogą w wyrobieniu nowych dokumentów

Stanowe departamenty zajmujące się wydawaniem Real ID i Enhanced ID zadbały o to, by mieszkańcy i kierowcy znaleźli wszystkie potrzebne informacje na temat procesu wymiany dokumentów. Wszelkie niezbędne instrukcje i porady można znaleźć na stronach nowojorskiego Departamentu Motoryzacji. Urzędnicy radzą, by przed wizytą w urzędzie sprawdzić czy ma się wszystkie potrzebne i, co ważne, aktualne dokumenty. Można to zrobić rejestrując się w programie pre-screening na stronie internetowej.

Aplikując na Real lub Enhanced ID należy pamiętać o dwóch dokumentach potwierdzających tożsamość i legalny status aplikującego. Dokumentami weryfikującymi są wydane przez stan prawo jazdy, karta identyfikacyjna, ale też rachunki z banku albo ostatnie odcinki z czeków, na których umieszczony jest nowojorski adres aplikującego. DMV może zaakceptować niektóre dokumenty elektroniczne, takie jak rachunki za prąd, gaz i wodę, albo wydruki z banku lub pracy. Żaden dokument wydany wcześniej niż na rok przed wizytą w DMV nie będzie zaakceptowany. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska należy przynieść z sobą odpowiedni dokument stwierdzający nową tożsamość.

Po rejestracji w programie DMV skontaktuje się z aplikującym i poinformuje go o następnych krokach w procesie. Kiedy aplikacja zostaje zaakceptowana DMV przypomina o wizycie w najbliższym biurze DMV w dniu i godzinie wygodnej dla aplikującego. Dodatkowo można całodobowo śledzić status swojej aplikacji online. Przy wyrabianiu Real ID aplikujący nie będą narażeni na dodatkowe koszty. W przypadku Enhanced ID trzeba będzie zapłacić dodatkowe $30.

Po wizycie w DMV otrzymuje się tymczasowy dokument. Właściwy dokument powinien przyjść pocztą do dwóch tygodni po wizycie w urzędzie.