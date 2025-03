Udana polonijna gala

Od 65 lat organizują wakacje amerykańskiej Polonii. Hucznie uczcili swój jubileusz

W sali bankietowej Royal Manor w Garfield New Jersey odbyła się w sobotę 22 marca uroczysta gala z okazji 65-lecia istnienia i działalności Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Biur Podróży SPATA. Była to okazja do wspomnień wielu wydarzeń z życia polonijnej społeczności, ale też sposobność wręczenia wyróżnień.