Były tańce, ognisko i pieczony prosiak. Niezapomniany piknik Dolnoślązaków z Chicago

Piknik dolnoślązaków odbył się 26 lipca w malowniczym ośrodku Jack and Lida resort w Deep Lake w Illinois. Pogoda tego dnia dopisała, jak na zamówienie - świeciło słońce i był lekki wiatr. Goście nie zawiedli, na piknik przybyły całe rodziny członków towarzystwa oraz jego sympatyków. Gospodarze imprezy zadbali o liczne atrakcje dla gości w każdym wieku. Nie zabrakło wystawnego obiadu, podczas którego daniem głównym, jak co roku, był pieczony prosiak przyrządzony przez szefa ośrodka pana Jacka. Były też zimne napoje.

Po smacznym posiłku goście mogli spalić kalorie rozgrywając mecz siatkówki lub pływając łódkami po jeziorze. Ci, którzy kochają taniec wirowali i śpiewali przy ognisku przy akompaniamencie akordeonu do późnych godzin wieczornych. Mogli też wziąć udział w karaoke i malować w plenerze obrazy na prawdziwym płótnie.

- Ludzi bawili się od południa do zachodu słońca, który był tego dnia naprawdę piękny. Bardzo się cieszę, że w naszej imprezie wzięło udział tak wiele osób, tym samym okazując wsparcie dla naszego klubu oraz chęć wspólnego spędzenia czasu na dobrej zabawie - powiedziała nam prezeska Towarzystwa Dolnośląskiego w Chicago Łucja Mirowska-Kopeć. - To mobilizuje nas, czyli zarząd klubu, do dalszego działania i dodaje nam skrzydeł. Następna nasza impreza zabawa jesienna już 11 października. Serdecznie zapraszamy – dodała.