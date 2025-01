Dzielą się pomysłami na wyprawy, podzielili się opłatkiem w New Jersey

Trump przed inauguracją dołączy do grona skazańców. 10 stycznia sąd ogłosi wyrok

SPATA zorganizowało doroczne spotkanie swoich członków i partnerów na tradycyjnym, uroczystym opłatku w sobotę 4 stycznia w pięknie odnowionych i udekorowanych salach ZPA Banquet Halls, czyli w salach Zjednoczenia Polaków w Ameryce w Perth Amboy w New Jersey. W Kryształowej Sali Tanecznej spotkało się doborowe towarzystwo ludzi, połączonych pasją do pokonywania wszelkich trudności na drodze do podróżowania i poznawania najbardziej niezwykłych zakątków naszego globu.

Punktualnie o godzinie 6.30 pm Piotr Pachacz, wiceprezes SPATA, powitał prezes SPATA Honoratę Pierwołę i poprosił ją o zabranie głosu. Pani prezes, która jest właścicielką biura Europa Travel w South River, NJ, w dużym skrócie przypomniała historię Towarzystwa Polsko-Amerykańskich Biur Podróży i przedstawiła ludzi, którzy je tworzą, m.in. swojego przedmówcę, ale też sekretarz Zofię Strzałkowską, właścicielkę agencji Polskie Biuro, skarbnik Maria Dedzę, właścicielkę Maria Agency, dyrektor Grażyna Bachorowską, właścicielkę biura Poltravel z Brooklynu.

Powitani zostali też m.in. Jerzy Majcherczyk z Polonijnego Klubu Podróżnika, który jest jednym ze zdobywców kanionu Colca w Peru, oraz jego małżonka Małgorzata Majcherczyk, ponadto Krystyna Bladek, właścicielka biura Krystyna Travel, Iwona Podolak z Polskiego Biura, Zygmunt Bielski z Pulaski Day Parade i jego żona Maria Bielski, Jadwiga Kopala, Marszałek Parady Pułaskiego z 2020 i 2021 r., Arkadiusz „ Eric” Bagiński, tegoroczny Wielki Marszałek Parady Pułaskiego oraz pan Robert Tarnawski z Pulaski Association of Business and Professional Men.

Po prezentacjach o udzielenie błogosławieństwa poproszony został ksiądz Tomasz Koszałka z parafii świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Newark, NJ. - Moi kochani, zanim dokonam błogosławienia opłatka i tego jedzenia, które będziemy spożywać, chciałbym wyrazić radość z tego powodu, że Polonia może się gromadzić, Polonia może się spotykać i to z różnych miejsc i to jest bardzo ważne - powiedział ojciec Tomasz i dodał: - Chciałbym zachęcić was i życzyć wam, moi kochani, jedności, przede wszystkim tej wewnętrznej, jedności, która gromadzi nas wokół wartości, z których wyrośliśmy jako Polacy.

Po udzieleniu błogosławieństwa symbolicznie przełamano się opłatkiem i goście mogli delektować się przysmakami od Piast Meats & Provisions z Garfield, NJ. Nie zabrakło też tradycyjnych potraw wigilijnych. Po posiłku świąteczny nastrój ustąpił karnawałowemu i parkiet zapełnił się tańczącymi do rytmu przebojów z lat 70., 80. i późniejszych.

W czasie przerwy głos zabrał m.in. Walter Kotaba, właściciel firmy Polamer z Chicago, Andrzej Pawluszek, wicedyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie i przedstawicielka PLL LOT Katarzyna Matloka, która odczytała list Agnieszki Kulikowski do SPATA. Paweł Pachacz, prezes Centrum Polsko-Słowiańskiego zwrócił się do zebranych z apelem o większe zaangażowanie się młodzieży polonijnej w życie Polonii, Jerzy Majcherczyk z Polskiego Klubu Podróżnika z zaproszeniem na Bal Podróżnika, a Robert Tarnawski z życzeniami od PABPM dla zebranych. Prezes Honorata Pierwola przedstawiła zebranym Marszałka SPATA i Miss SPATA na tegoroczną Paradę Pułaskiego w Nowym Jorku. Po części oficjalnej podany został ciepły posiłek i po nim muzyka karnawałowa porwała znów do tańca.

Kto przegapił spotkanie, może pocieszyć się myślą, że Polonia Wschodniego Wybrzeża potrafi świętować i opłatek SPATA nie był ostatnią świąteczną imprezą tego sezonu.