Oburzenie po łapankach ICE w New Jersey. „Agenci Trumpa łamią konstytucję!”

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) w czwartkowy wieczór poinformowała w mediach społecznościowych, że rozpoczęta w tym tygodniu akcja, zlecona przez Donalda Trumpa tuż po jego inauguracji, przyniosła dotąd 538 zatrzymań i 373 wydane nakazy zatrzymania. Agenci federalni ruszyli do wielu miast, również sanktuariów, m.in. w Illinois, jak Chicago, gdzie żyje wielu nieudokumentowanych Polaków, w Michigan, Utah, Pensylwanii czy na Florydzie.

Akcje federalne nie ominęły też Nowego Jorku, gdzie, jak podało ABC7, zatrzymano członka gangu MS-13 z Salwadoru, obywatela Jamajki, zatrzymanego za wykorzystanie seksualne dziecka i obywatela Hondurasu z wyrokiem za jazdę po alkoholu. W ręce agentów, wbrew temu co zapowiadała nowa administracja, nie trafili jednak jedynie przestępcy. Przykładem łapanka w Ocean Seafood Depot – targu rybnym w Newark w New Jersey, o której poinformował burmistrz tego miasta.

"W dniu dzisiejszym agenci U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) dokonali nalotu na lokalny zakład w mieście Newark, zatrzymując nieudokumentowanych mieszkańców, jak również obywateli, bez przedstawienia nakazu. Jednym z zatrzymanych jest amerykański weteran wojskowy, który doznał upokorzenia w postaci zakwestionowania legalności jego dokumentacji wojskowej” -przekazał w oświadczeniu burmistrz Ras Baraka. - „Ten rażący czyn stanowi jawne naruszenie czwartej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która gwarantuje ‘prawo obywateli do bezpieczeństwa ich osób, domów, papierów i mienia, przed nieuzasadnionymi rewizjami i konfiskatami.…’" - dodał nie kryjąc oburzenia. Zapowiedział, że nie odpuści sprawy. - „Newark nie będzie stać bezczynnie, gdy ludzie są bezprawnie terroryzowani”- zapewnił.