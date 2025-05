Nowy dokument już obowiązkowy w USA! Nie masz? Szykuj się na dłuższe kontrole

Cuomo idzie po ratusz! Były gubernator zakłada nową partię, by walczyć o Nowy Jork

W środę 7 maja weszły w życie nowe przepisy dotyczące Real ID, czyli nowej bezpieczniejszej formy dowodu tożsamości, wprowadzonej po atakach z 11 września 2001 r. Nowy dokument wymagany jest m.in. przy kontroli bezpieczeństwa przy lotach krajowych na amerykańskich lotniskach. Pierwszy dzień egzekwowania dokumentów na szczęście nie wywołał paraliżu, o czym donosiły same władze portów lotniczych w mediach społecznościowych. - „Polityka Real ID Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego weszła w życie i z przyjemnością informujemy, że kolejki TSA poruszają się sprawnie” – poinformowało Międzynarodowe Lotnisko w Nashville, TN, w komunikacie.

Pocieszeniem dla spóźnialskich mogą być zapewnienia urzędników DHS. Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem zapewniła podczas wtorkowego przesłuchania przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów, że podróżni bez Real ID nadal będą mogli latać po dodatkowej kontroli. - Jeśli nie okażą spełniającego wymogów dokumentu mogą zostać przekierowani do innej linii, mieć dodatkowy krok, ale ludzie będą mogli latać – zapewniła. Nie zdradziła jednak, jak długo potrwa to ulgowe traktowanie.

.@Sec_Noem: "Tomorrow is the day that Real ID will finally be enforced. It's been a law that's been in place for over 20 years. 81% of the travelers that travel by airline in the United States today are already compliant." pic.twitter.com/n4A6ZVorkw— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 6, 2025

81 proc. Amerykanów ma już nowy dokument, reszta szturmuje urzędy

Noem poinformowała też kongresmenów, że 81 proc. podróżnych posiada już spełniające wymogi ustawy o Real ID dokumenty. Według danych Departamentu Komunikacji w Nowym Jorku, wyrobiło je już 45 proc. dorosłych obywateli. Jak podała stacja ABC7 w Connecticut to 73 proc., ale w New Jersey zaledwie 19 proc. W wielu stanach Amerykanie dosłownie rzucili się do urzędów na ostatnią chwilę, ustawiając się w długich kolejkach przed siedzibami DMV.

Tak było m.in. w Illinois, gdzie, jak powiedział sekretarz stanu Illinois Alexi Giannoulias, Real ID wyrobiło około 35 proc. mieszkańców. Urzędnik we wtorek 6 maja apelował podczas konferencji, by mieszkańcy nie szturmowali placówek, bo 7 maja to termin TSA, ale dokument będzie można wyrobić również później. - Będziemy wydawać Real ID w dającej się przewidzieć przyszłości, przez całe lato, prawdopodobnie na zawsze. Więc 90 proc. osób w kolejce prawdopodobnie nie musi w niej stać – powiedział Giannoulias. Tak samo będzie w innych stanach.

Nowy dokument niezbędny nie tylko przy wejściu do samolotu

Wydawane przez stanowe władze zamiast standardowego prawa jazdy Real ID lub Enhanced ID od 7 maja 2025 roku niezbędne są również przy wejściu do niektórych budynków federalnych. Prócz paszportu i Real ID lub Enhanced ID respektowane będą tzw. zaufane karty podróżne DHS - Global Entry, identyfikatory Departamentu Obrony USA, karty stałego pobytu oraz karty przekraczania granicy.

Real ID lub Enhanced ID dla wielu mieszkańców USA może okazać się najwygodniejszym z dokumentów. Co odróżnia je od dotychczasowego prawa jazdy? Dwie rzeczy. Flaga lub gwiazda w prawym górnym roku dokumentu. Flagą opatrzone jest Enhanced ID, gwiazdą Real ID. Czym różnią się od siebie te dwa dokumenty? I z Real ID i z Enhanced ID będzie można podróżować samolotem na liniach krajowych i wejść do budynków rządowych, które wymagają okazania dokumentu identyfikacji. Z Enhanced ID, które spełnia wszystkie wymogi Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI), można będzie dodatkowo przekraczać granicę do Kanady, Meksyku i niektórych państw na Karaibach drogą lądową lub morską.

Informacje na temat Real ID znaleźć można na stronach internetowych DHS, ale też w witrynach stanowych DMV.