Polonia już zaciera ręce. Najpierw bankiet z Piaskiem, potem spotkanie z prezydentem

Polonia z Nowego Jorku nie może narzekać na brak atrakcji. Dopiero co, w weekend, 11 i 12 września w NYC i w Willmington w New Jersey, podziwiali Piotra Cyrwusa, teraz okazja do kolejnych, naprawdę wyjątkowych spotkań. Już w piątek 18 września odbędzie się doroczny bankiet Parady Pułaskiego w eleganckim The Venetian w Garfield w stanie New Jersey.

W tym roku spodziewana jest rekordowa ilość uczestników, którzy podziwiać będą prezentacje liderów wszystkich polonijnych kontyngentów, szykujących się na Piątą Aleję. Ale nie tylko. Podczas bankietu na scenie wystąpi gwiazda z Polski w osobie Andrzeja Piasecznego, popularnie nazywanego Piaskiem. Gości podejmować będą organizatorzy Parady Pułaskiego z Richardem Zawisnym i Wielką Marszałek tegorocznej Parady Pułaskiego, czyli dr Iwoną Korgą, dyrektor Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku, na czele. 89. doroczna gala rozpocznie się w sali bankietowej przy 546 River Drive w Garfield, NJ, o godzinie 18.30.

Dwa dni później z nowojorską Polonią spotka się prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Głowa polskiego państwa wraz z małżonką Martą Nawrocką wezmą udział w mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Przed mszą, ale też w jej trakcie, oraz po nabożeństwie przed wiernymi w kościele zaprezentują się najlepsi polonijny muzycy i śpiewacy, w ramach pierwszej części koncertu „Polskie serce Ameryki”.

Uroczysty charakter mszy z udziałem pary prezydenckiej związany jest z trzema, niezwykle istotnymi rocznicami: 250-leciem USA, 130-leciem powstania parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie oraz 300-lecia kanonizacji św. Stanisława Kostki. Organizatorem jubileuszowego koncertu jest parafia św. Stanisława Kostki na Greenpoincie i Nowodworski Foundation, która od ponad 25 lat działa na gruncie edukacyjnym i kulturalnym wśród nowojorskiej Polonii.

Nie będzie to jedyna okazja do spotkania z polskim prezydentem, który do środy 23 września gościć będzie w USA z okazji debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Również w niedzielę 20 września, około godziny 16 para prezydencka spodziewana jest także na Queensie, gdzie spotka się z nowojorską Polonią w audytorium szkoły Christ The King High School przy 68-02 Metropolitan Ave w Middle Village, NY.