To będzie hit! Piasek gwiazdą bankietu przed słynną polonijną paradą

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-08-12 17:46

To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu amerykańskiej Polonii i piękny wstęp do celebracji polskiej dumy podczas odbywającej się w Nowym Jorku Parady Pułaskiego. W tym roku uświetni je występ wielkiej polskiej gwiazdy – podczas 89. Bankietu Parady Pułaskiego oklaskiwać będzie można Andrzeja Piasecznego. Bilety na słynną imprezę są już dostępne!

Andrzej Piaseczny z mikrofonem. Obok na miniaturze tańczący ludzie na bankiecie. O Paradzie Pułaskiego przeczytasz w SE USA.
Autor: AKPA, Teodor Lisowski/ AKPA

Rodacy ze Wschodniego Wybrzeża, ale i mieszkańcy innych stanów, mogą już odliczać. Ruszyła rezerwacja miejsc na najważniejszy polonijny bankiet w tej części Stanów Zjednoczonych. Po raz kolejny odbędzie się on w eleganckiej i przestronnej sali Venetian w Garfield w New Jersey, która w 2021 roku urzekła organizatorów Parady Pułaskiego. W piątek 18 września wieczorem zaprezentowani zostaną tam marszałkowie wszystkich kontyngentów, które 4 października przemaszerują Piątą Aleją podczas 89. już Parady Pułaskiego, oraz towarzyszące im Miss Polonia.

Głównym bohaterem imprezy będzie Wielka Marszałek Parady Pułaskiego, którą to funkcję pełni w tym roku dr Iwona Korga, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Gościem specjalnym będzie z kolei wielka polska gwiazda – znany doskonale również Polonii Andrzej „Piasek” Piaseczny, który na scenie Venetian zaprezentuje swoje największe przeboje.

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Nie będzie to jednak jedyny artystyczny akcent wieczoru. Nie zabraknie bowiem tradycyjnego poloneza i występów zespołów folklorystycznych oraz, podobnie jak w ubiegłym roku, zabawy przy muzyce Simone Band, a więc lubianej grupy Magdaleny Bałdych. Do tego doliczyć trzeba wystawną kolację i okazję do zabawy z przedstawicielami Polonii z kilku amerykańskich stanów.

89. bankiet to tradycyjny wstęp do Parady Pułaskiego, która odbędzie się w pierwszą niedzielę amerykańskiego Miesiąca Dziedzictwa Polskiego, czyli 4 października. Na jej czele, zgodnie z tradycją rotacyjnej reprezentacji, przejdą w tym roku kontyngenty reprezentujące Nowy Jork. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12.30 pm przed budynkiem Nowojorskiej Biblioteki Publicznej przy Piątej Alei, a tegorocznym hasłem przemarszu, odbywającego się w roku 250-lecia istnienia USA, będzie „Za wolność naszą i waszą (For Our Freedom and Yours)”.

ZOBACZ GALERIĘ: Tak Polonia bawiła się na 88. bankiecie Parady Pułaskiego

Bankiet 88. Parady Pułaskiego
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Hasło „Za wolność naszą i waszą” jest jednym z najważniejszych haseł w polskiej historii. Mówi ono bardzo wiele o polskim rozumieniu wolności. Polacy często walczyli nie tylko za siebie, ale także za wolność innych narodów. Pułaski i Kościuszko są jednymi z najlepszych przykładów tego ducha. W roku 250-lecia niepodległości Ameryki chcieliśmy przypomnieć Amerykanom, że dwóch wielkich Polaków pomogło budować fundamenty tego kraju

– przypomina Ryszard Zawisny, prezydent Komitetu Głównego Parady Pułaskiego.

89. Bankiet Parady Pułaskiego rozpocznie się 18 września o godz. 6.30 pm w The Venetian (546 River Drive, Garfield, NJ). Bilety kupić można w tej samej cenie, jak w 2025 roku: $325 dorośli, $225 studenci i $125 dzieci. Informacje i rezerwacje u Piotra i Doroty Praszkowiczów (nr tel. 917 567 9387, mail: [email protected]) oraz Jadzi Kopali (nr tel. 908 764 7810 i mail [email protected]).

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Tekst sponsorowany

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PARADA PUŁASKIEGO
NOWY JORK
ANDRZEJ PIASECZNY
USA
POLONIA

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