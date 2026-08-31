Amerykańska Częstochowa pamiętała o „Solidarności”. 46 lat od historycznego Sierpnia ’80

Uroczystości w Amerykańskiej Częstochowie zostały zorganizowane przez stowarzyszenie Freedom and Solidarity – Wolność i Solidarność. Były okazją do przypomnienia wydarzeń Sierpnia 1980 roku, ludzi zaangażowanych w walkę z komunistycznym systemem oraz znaczenia „Solidarności” w drodze Polski do wolności.

Obchody rozpoczęły się o godz. 11.30 am przy pomniku „Bohaterów walki o niepodległość po 1944–45 roku oraz Solidarności”. Uczestnicy – przedstawiciele niemal wszystkich polonijnych organizacji, m.in. Kongresu Polonii Amerykańskiej czy Zjednoczenia Polaków w Ameryce, oddali hołd wszystkim, którzy w czasach komunistycznego zniewolenia mieli odwagę walczyć o prawa obywatelskie, wolność i niepodległą Polskę.

Wśród uczestników uroczystości była Jadwiga Kopala, która podkreślała, że obecność na takich wydarzeniach jest dla niej nie tylko wyrazem patriotyzmu, ale także szacunku dla ludzi, którzy osobiście doświadczyli dramatycznych wydarzeń tamtych lat.

Mam wielki szacunek dla wszystkich, którzy przeżyli te trudne czasy w naszym kochanym kraju i walczyli o wolność. Ważne jest, aby to wszystko przekazywać kolejnym pokoleniom. Takie wydarzenia połączone są zawsze z modlitwą, bo jakże ważne jest dla nas wszystkich, żeby już nigdy takie czasy i sytuacje się nie powtórzyły

– powiedziała nam Jadwiga Kopala, reprezentująca w Doylestown Kongres Polonii Amerykańskiej oraz Komitet Główny Parady Pułaskiego.

O godz. 12.30 pm odprawiona została uroczysta msza święta w intencji ojczyzny, podczas której modlono się za uczestników wydarzeń Sierpnia ’80, członków „Solidarności”, osoby represjonowane przez komunistyczne władze oraz wszystkich, którzy swoją działalnością przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności.

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z byłymi działaczami „Solidarności”. Uczestnicy mogli również zobaczyć pamiątki związane z ruchem oraz przypomnieć sobie wydarzenia, które rozpoczęły się latem 1980 roku i w konsekwencji doprowadziły do jednego z największych pokojowych ruchów społecznych w historii Europy.

Tegoroczne obchody wypadły dokładnie 46 lat po Porozumieniach Sierpniowych. W sierpniu 1980 roku przez Polskę przeszła fala strajków. 30 sierpnia podpisano porozumienie w Szczecinie, a dzień później, 31 sierpnia, historyczne porozumienie pomiędzy strajkującymi robotnikami a przedstawicielami władz PRL w Stoczni Gdańskiej. Porozumienia umożliwiły powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w której aktywnie działało też wielu przedstawicieli Polonii. Młodsze pokolenie poznaje tę historię z opowieści swoich rodziców i dziadków.