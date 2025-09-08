To był niebywały bankiet przed 88. Paradą Pułaskiego! „Te setki osób tutaj to wielka siła”

Dba o zęby Polonii i nie tylko. Został „Wybitnym Polakiem”. „Piękny uśmiech to nie luksus, to fundament”

Wielki bankiet przed 88. Paradą Pułaskiego zgromadził setki Polaków, co podkreśla siłę Polonii.

Uroczysta gala w Garfield, NJ, z udziałem 850 osób, była zwieńczeniem przygotowań do Parady.

Konsul Generalny RP w Nowym Jorku oraz Marszałek Parady podkreślili znaczenie wydarzenia dla Polonii.

Dowiedz się, jakie hasło przewodnie będzie towarzyszyć tegorocznej Paradzie Pułaskiego!

Jak co roku, od 88 lat w pierwszą niedzielę października reprezentacyjną Piątą Aleją na Manhattanie - w morzu biało-czerwonych barw i przy dźwiękach polskiej muzyki - przemaszerują dziesiątki tysięcy Polaków. Zaprezentują światu najróżniejsze instytucje i organizacje polonijne, szkoły, związki studenckie czy kluby, celebrując wspólnie przywiązanie i dumę z polskiej kultury i tradycji, ale też dumę z faktu bycia Polakiem w USA. Do tegorocznej Parady Pułaskiego wszystko już gotowe, a zwieńczeniem przygotowań był tradycyjny bankiet, który odbył się 5 września. I zachwycił organizatorów oraz uczestników!

Uroczysta gala odbyła się w sali Venetian w Garfield w stanie New Jersey

Goście dopisali – w bankiecie wzięło udział 850 osób. Było więc o krok od pobicia rekordu z 2011 roku, kiedy to do zabawy stawiło się 855 osób. Przyjęcie rozpoczęło się od wykonania przez Polonia Big Band pod dyrekcją Dominika Grzyba hymnu Polski. Hymn USA odśpiewał Michał Jamrozek. W pięknie udekorowanej Wielkiej Sali Balowej dominowały biało czerwone kolory dziewczęcych kreacji, flag, szarf i bukietów kwiatów rozłożonych na każdym stoliku i w wielkich wazonach. Inwokacji dokonał proboszcz parafii Świętego Różańca w Passaic, NJ, ks. A. Stefan Las, który obok dr Janusza Romańskiego jest Honorowym Marszałkiem 88. Parady Pułaskiego.

Gospodarzami uroczystości, prócz Wielkiego Marszałka 88. Parady Pułaskiego, czyli Arkadiusza Erica Bagińskiego, oraz ubiegłorocznego Wielkiego Marszałka Piotra Praszkowicza, byli członkowie Komitetu Głównego Parady Pułaskiego, czyli jego prezydent Richard D. Zawisny, ale też Zygmunt Bielski, Jennifer M. Costa, Artur Dybanowski, Heidi J. Kopala, Monika Niebrzydowski, Peter J. Walentowicz, Richard J. Zawisny, Dawid M. Kopala, Thomas J. Kazalski, Aleksandra Z. Adamczyk, Bartek Szymański, Anna Walentowicz oraz Frederic A. Czulada i Michał Kulawik.

Polski konsul gorąco dziękował organizatorom i uczestnikom bankietu

Jako jeden z pierwszych głos zabrał Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz. W swym przemówieniu nawiązał do historii Parady Pułaskiego i jej ogromnego znaczenia w życiu Polonii nowojorskiej.

- Robicie niezwykle ważną i wielką pracę

– powiedział, dziękując członkom Komitetu Głównego Parady Pułaskiego. Następnie zwrócił się do Wielkich Marszałków Parady Pułaskiego - z roku 2024 Piotra Praszkowicza i tegorocznego Arkadiusza Erica Bagińskiego - oraz do liderów poszczególnych kontyngentów, dziękując i im za ich trud i zaangażowanie. - Nie mogę się doczekać momentu, kiedy będziemy wspólnie z dumą maszerować 5 października Piątą Aleją na Manhattanie, która stanie się wtedy polską aleją! Podobnie jak polskie jest Linden, Garfield i tyle innych miejsc w New Jersey, Nowym Jorku, na Wschodnim Wybrzeżu i w ogóle w Ameryce - powiedział na koniec polski konsul i jeszcze raz podziękował uczestnikom gali.

- Jesteście adwokatami sprawy polskiej. Pamiętacie o polskiej historii. Pamiętacie o polskiej kulturze, wysyłacie dzieci do polskich szkół. Te setki osób tutaj… to mówi samo siebie. To wielka siła. Jestem z wami i życzę wam wszystkiego dobrego!

– dodał.

Ciepłych słów nie szczędził też Piotr Praszkowicz, który w ubiegłym roku poprowadził Paradę i przedstawił tegorocznego Wielkiego Marszałka.

- W tym roku mamy [na czele Parady – red.] wielkiego człowieka z New Jersey – powiedział. - Podczas tego roku miałem okazję go poznać i jest wielką przyjemnością z nim współpracować, nie tylko dlatego, że jest świetnym biznesmenem, rodzinnym człowiekiem, kochającym Polonię, ale jest człowiekiem szlachetnym i jestem dumny, że jest naszym Wielkim Marszałkiem – dodał, wywołując burzę oklasków dla Arkadiusza Erica Bagińskiego.

Wyśmienita zabawa w towarzystwie gości z USA i Polski, ale nie tylko

Następnie przedstawieni zostali goście honorowi, wśród nich Helena Knapczyk z Korpusu Pomocniczego Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Na sali oprócz Polonii z metropolii nowojorskiej znajdowali się także Polonusi z innych stanów, a także goście z Polski i z Włoch. Na bankiecie obecny był młody polonijny biznesmen i filantrop, prezes firmy Moto Leader Łukasz Dziewulski z Północnej Karoliny. Z Polski - przebywający w USA dziennikarze TV Republika z Tomaszem Sakiewiczem, oraz z Włoch - podróżnicy Anna i Mario Jackowscy. Nie zabrakło także weteranów z naczelnym komendantem SWAP Tadeuszem Antoniakiem i Komendantem II Okręgu SWAP z Manhattanu Markiem Chrościelewskim na czele.

Na sali panował szampański nastój. Nie brakowało wspaniałych potraw i dobrych trunków, a ze sceny spoglądał sportretowany na płótnie gen. Kazimierz Pułaski pędzla Sebastiana Pitonia, przy którym straż sprawowali Krakowiak i Krakowianka w strojach ludowych. Do tańca przygrywał zespół Magdaleny Baldych, Simone Band, z polsko-amerykańskim repertuarem. W trakcie gali pomiędzy tańcami zostały przedstawione młode Miss Polonia poszczególnych kontyngentów, które prezentowały się w towarzystwie marszałków. Szampańska zabawa trwała do godziny pierwszej w nocy i na opuszczających progi gościnnego Venetian czekała jeszcze wspaniała kawa.

Marszałek 2024 roku Piotr Praszkowicz, który razem z żoną oraz Jadzią Kopalą organizował bankiet, przyznał w rozmowie z „Super Expressem”, że liczba 850 uczestników zrobiła wrażenie.

– Był to swego rodzaju wyczyn – stwierdził. - Bycie Wielkim Marszałkiem w danym roku nie zwalnia od brania udziału w przygotowaniach do następnej Parady Pułaskiego – przypomniał. - To wielkie wydarzenie i trzeba je kontynuować – dodał, przyznając, że dzięki zaangażowaniu „Parada robi się coraz piękniejsza”. - Jestem zadowolony, bo był to dla mnie piękny rok i prowadziłem wspaniałą Paradę – podsumował.

88. Parada Pułaskiego odbędzie się w Nowym Jorku 5 października. Jej hasło przewodnie to „1000. Rocznica Powstania Królestwa Polskiego”.