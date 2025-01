Nocne pociągi metra pod obstawą policji. „Pasażerowie mają się czuć bezpiecznie”

Od poniedziałku 20 stycznia w każdym pociągu metra, wyjeżdżającym w trasę między godz. 9 pm a 5 am spotkamy co najmniej dwóch policjantów. Ogłosiła to gubernator Kathy Hochul, zapowiadając wdrożenie swojego kolejnego już, tym razem pięciopunktowego planu poprawy bezpieczeństwa w metrze. Przypomniała, że w ciągu roku razem z miastem podwoili liczbę pracowników organów ścigania w kolejce. Czas na kolejne kroki, uwzględniające to, że większość przestępstw popełnianych w komunikacji publicznej ma miejsce w nocy.

Plan gubernator zakłada oddelegowanie do metra 150 dwuosobowych dodatkowych nocnych patroli w każdym z nocnych pociągów w Nowym Jorku. Pasażerowie mają widzieć ich przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy. - Nie czekamy, działamy - stwierdziła Hochul podczas czwartkowej konferencji. - Zależy mi na tym, aby każdy pasażer czuł się bezpiecznie, gdy wchodzi do naszego systemu tranzytowego i jedzie metrem – dodała. Całkowity koszt tych dodatkowych patroli pokryć mają wspólnie i po połowie stan i miasto – będą to łącznie $154 miliony.

Zwiększona obecność mundurowych to tylko część planu. Kolejną są dalsze inwestycje na samych stacjach. To m.in. dodatkowe oświetlenie LED, co zwiększyć ma widoczność w całym systemie metra, ale przede wszystkim instalacja barierek przy krawędziach peronów. Jeszcze przed końcem roku pojawić mają się na ponad 100 stacjach, m. in. na trasach linii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, F, M i L.

Plan Hochul obejmuje też bardziej pośrednie podejście. Chce rozszerzyć zasięg pomocy dla bezdomnych na stacjach końcowych linii metra i wyprowadzić z systemu tranzytowego osoby z poważnymi chorobami psychicznymi, które objęte zostałyby specjalistyczną opieką. To jednak też kolejne wysiłki mające zapobieganie uchylaniu się od płacenia za przejazdy. Stan zainwestuje w tym celu w nowoczesne bramki wejściowe – w tym roku mają pojawić się na ponad 20 stacjach, w 2026 r. na kolejnych 20. Wstępna instalacja zaplanowana jest już na 42 St-Port Authority, Delancey St-Essex St i Roosevelt Av-Jackson Heights.