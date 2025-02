Nikomu nic się nie stało, ale o tej kraksie mówi pół Oklahomy. Tysiące rozbitych jaj

Przejechał 700 mil, by spalić dom rodziny Zalenskich. Zabił ich dwa psy

Gigantyczny wzrost cen jaj, za których tuzin niekiedy zapłacić trzeba aż $10, to ostatnio jeden z głównych tematów w Ameryce. Nic dziwnego więc, że wieści o tej drogowej kraksie rozchodzą się lotem błyskawicy. Na pokrytej śniegiem i lodem autostradzie Will Rogers Turnpike w Oklahomie we wtorek 18 lutego zderzyło się kilkanaście aut i ciężarówek. Jedną z nich był tir wypakowany pudełkami z jajkami, które po uszkodzeniu naczepy wysypały się na jezdnię. - „Na szczęście były tylko drobne obrażenia. Ale półciężarówka przewoziła jajka! Drogi ładunek w tej chwili” – przyznali policjanci z Oklahoma Highway Patrol, informując w serwisie X o karambolu.

Kraksa w pobliżu granicy ze stanem Missouri była niestety jedną z wielu odnotowanych we wtorek przez policję z Oklahomy i sąsiednich stanów. Wszystko z powodu ataku zimy - potężnych opadów śniegu, połączonych z porywistymi podmuchami arktycznego powietrza. Policja z Oklahoma City apelowała do mieszkańców o trzymanie się z dala od dróg. - „Ze względu na liczbę incydentów nasi funkcjonariusze nie reagują na wypadki bez obrażeń. Bądźcie bezpieczni” – informowali mundurowi w mediach społecznościowych, ostrzegając, że ulice będą przypominać lodowiska.

Some roads will be perfect for ice-skating, not so much for driving the next 24-hours. ⛸️ Please, if you have to drive remember to slow down…because doing a pirouette in a 🚗 🛻 ain’t good. Stay safe OKC! #okwx pic.twitter.com/v8lFie9VCv— Oklahoma City Police (@OKCPD) February 18, 2025

Ostrzeżenia przed burzami śnieżnymi objęły aż 20 mln mieszkańców środkowych Stanów – od środkowego Kansas, przez Tennessee, po Karolinę Północną i południe Wirginii. Niebezpieczne warunki mogą potrwać co najmniej do połowy tygodnia.