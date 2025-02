Nielegalni imigranci uwiedli 63-latka i skatowali w jego własnym domu

Do tragedii doszło nocą 26 stycznia w mieszkaniu Georga Levina (+63 l.), który zajmował piwnicę domu przy 7600 West Talcott Ave w Norwood Park w Chicago. Mieszkająca na piętrze 65-letnia siostra mężczyzny wieczorem usłyszała dochodzące stamtąd hałasy. Zeszła na dół i zobaczyła obcego mężczyznę, który powiedział jej, że jest z jej bratem i, że powie mu, żeby do niej zadzwonił.

65-latka wróciła na górę i wysłała Levinowi kilka SMS-ów. Nie otrzymała odpowiedzi, więc około godziny 10.45 pm znów zeszła do piwnicy. Drzwi były jednak zamknięte. Gdy udało się jej otworzyć je śrubokrętem, znalazła swojego brata nieprzytomnego w sypialni. 63-latek był poważnie pobity. Był częściowo rozebrany, jego ręce i nogi były związane kablem, a w usta, zaklejone taśmą klejącą, ktoś wcisnął mu skarpetę. Kobieta wezwała służby ratownicze, ale kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce senior już nie żył.

Chicagowscy śledczy dość szybko trafili na trop podejrzanych, których nagrały liczne kamery monitoringu. Okazało się, że to nielegalni imigranci. W piątek 31 stycznia CPD oskarżyła o morderstwo pierwszego stopnia 21-letniego Geiderwuina Moralesa z Wenezueli i 29-letniego Jeffersona Ubilla-Delgado z Ekwadoru. W sobotę po ujawnieniu drastycznych detali mordu sędzia odmówił wypuszczenia ich z aresztu. - Nie mogę zignorować przerażającej natury tej zbrodni. To coś więcej niż tylko tragedia i z pewnością coś więcej niż wypadek. To szokujące i przerażające. Zrobienie czegoś mniej niż tylko zatrzymanie ich byłoby żałośnie niewystarczające – powiedział cytowany przez ABC7 sędzia hrabstwa Cook William Fahy podczas przesłuchania podejrzanych.

Według policji, Levin mógł zginąć z powodów rabunkowych. Zabójcy zabrali jego portfel, telefon i kluczyki do samochodu. Po morderstwie z kont bankowych Levina pobrano ponad $4000, płacąc m.in. za zakupy na jego konto na Amazonie. Policja ustaliła, że 63-latek poznał swoich zabójców za pośrednictwem aplikacji randkowej. Łatwo namówili go do spotkania na żywo i wtedy ruszyli do ataku.

Jak podała policja, Morales został aresztowany przez policję 30 stycznia w rejonie 2600 North Troy Street w dzielnicy Logan Square na północnym zachodzie Chicago. Dzień wcześniej wpadł Ubilla-Delgado, którego zatrzymano przy 6100 North Northwest Highway w Norwood Park, około 1,5 mili od miejsca zabójstwa.

Według ustaleń stacji ABC7, podejrzani dostali się do USA przez granicę z Meksykiem latem 2023 r. Co szokujące, Morales miał być już aresztowany na początku roku w związku z napaścią, po próbie zwabienia 13-letniej dziewczynki do swojego samochodu. Niewykluczone więc, że czekać go będą dwa procesy.