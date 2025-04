Najgroźniejszy od 20 lat pożar trawi New Jersey, bo 19-latek nie dogasił ogniska

Miał skrzywdzić 12-latkę w New Jersey. Policja szuka go w trzech stanach

Strażacy z New Jersey już zdążyli uznać pożar nazwany Jones Road Fire za jeden z najgroźniejszych w historii stanu i najpoważniejszy od 20 lat. Od wtorku 22 kwietnia, gdy wypatrzono płomienie na granicy Waretown i Barnegat, do czwartku 24 kwietnia żywioł strawił już ponad 15 tys. akrów i jego dogaszanie potrwać ma kilka kolejnych dni. Wiadomo już jednak, kto sprowadził to nieszczęście na hrabstwo Ocean i jego mieszkańców, którzy musieli we wtorek opuścić swoje domy.

Prokurator hrabstwa Ocean Bradley D. Billhimer, komisarz Departamentu Ochrony Środowiska New Jersey Shawn M. LaTourette i szef policji w Ocean Township Michal Rogalski poinformowali o zatrzymaniu Josepha Klinga z Ocean Township, a dokładnie Waretown, który ma być odpowiedzialny za wzniecenie tego potężnego pożaru. 19-latek usłyszał zarzuty poważnego podpalenia i podpalenia w związku z pożarem lasów. Trafił do więzienia hrabstwa Ocean, gdzie czekał na posiedzenie aresztowe.

Jak ustaliły służby przyczyną pożaru było nieprawidłowo ugaszone ognisko. - „Dalsze dochodzenie wykazało, że Kling był osobą odpowiedzialną za podpalenie drewnianych palet, a następnie opuszczenie terenu bez całkowitego ugaszenia pożaru” – poinformowali we wspólnym komunikacie śledczy i urzędnicy.

Strażacy z New Jersey wciąż walczą tymczasem z ogniem. Jak poinformowała o godz. 10 am w czwartek 24 kwietnia Leśna Straż Pożarna New Jersey, pożar udało się opanować w 50-proc. Na szczęście dotąd nie ma informacji o osobach poszkodowanych, choć sytuacja była wyjątkowo poważna.

WILDFIRE UPDATE: Jones Road Wildfire - Ocean & Lacey Townships, Ocean CountyNew Jersey Forest Fire Service continues to make progress containing a wildfire burning in Ocean & Lacey townships, Ocean County.SIZE & CONTAINMENT🔥 15,000 acres🔥 50% contained pic.twitter.com/oS2L9OUPL6— New Jersey Forest Fire Service (@njdepforestfire) April 24, 2025

We wtorek lokalne służby wydały nakaz ewakuacji dla mieszkańców Barnegat i Lacey, z których wielu noc spędziło w schroniskach utworzonych w liceach w Manahawkin i Manchester. W środę 23 kwietnia około 5000 osób mogło wrócić do domów. Zdecydowano też o otwarciu zamkniętych na ponad dobę Garden State Parkway oraz Route 9. Walka z ogniem wciąż jednak trwa.