Krakowskie szopki w Nowym Jorku!

Uroczystość otworzył prezes Fundacji Jerzy Leśniak. Następnie głos zabrał konsul generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz. Druhna Grażyna Moscicki wraz z zuchami i harcerzami z Greenpointu przekazała na ręce konsula Betlejemskie Światełko Pokoju. - Przekazując światło chcemy podzielić się tegorocznym hasłem „Kochaj Czynem”. Jest to nie tylko hasło, ale zarazem droga życiowa, która bliska jest harcerkom i harcerzom. Ona utożsamia harcerskie wartości, czyli pomoc i wyciągniętą dłoń do drugiego człowieka - powiedziała druhna Grażyna.

Konkurs szopek w Nowym Jorku. Oto laureaci

Do tegorocznego konkursu szopek świątecznych zgłoszono 18 modeli oraz 30 prac w 2D obejmujących rysunek, malarstwo, collage. Zwycięzców wyłonili przedstawiciele komisji sędziowskiej w składzie Janusz Skowron - przewodniczący i członkowie: Zofia Żeleska-Bobrowski, Kinga Babiarz-Leśniak, Janusz Obst.

W kategorii modele 3D, prace indywidualne samodzielnie wykonane przez dzieci poniżej lat 10, I miejsce zajęła praca Maksymiliana Maciaszka. Drugie miejsce zajął Ayan Dedada, a trzecie Tymoteusz Maciaszek. W kategorii M3D 2, która obejmowała prace indywidualnie wykonane przez dzieci i młodzież od 10 do 18 lat, wygrała Weronika Lończak przed Cynthią Sadowski i Nikolą Dudek. W kategorii M3D 3 (indywidualne prace wykonane przez osoby powyżej 18 lat), pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Czajkowski, a drugie Jolanta Kret. Kategoria M3D 4 obejmuje szopki rodzinne wykonane z pomocą dorosłych, grupowe, szkolne i harcerskie. W tej kategorii do lat 10 zwyciężyła Amelia Góra przed ZHP Gromada Polskie Rydze i siostrami Amelią i Sarą Korovae. W kategorii M3D 5 (wykonawcy w wieku od 10 do 18 lat) zwyciężyli Oskar Avramik, Emma Avramik i Joanna Usewicz. Drugie miejsce zajęli Adam Stepinski, Logan Karakuła, Konrad LoNczak, Jacob Regent, Liliana i Sophie Suś. Na trzecie miejsce ocenieni zostali Zofia i Frankie Kurek.

Wielkie gratulacje dla wszystkich

W Technice 2D (rysunek, malarstwo, collage) w kategorii wiekowej do 10 lat pierwsze miejsce zajął Dawid Gornicki, drugie Audrey Politowicz, a trzecie miejsce ex aequo otrzymali Lukas Drazek i Nataniel Cywinski. W kategorii wiekowej od 10 do 18 lat wygrała Dominika Cywinska przed Polą Szarek i Nel Agolli. Po rozdaniu nagród, dzieci z zespołu Wianuszek z Polskiej Szkoły św. Kazimierza Królewicza z Newark zaprezentowały tradycyjne tańce krakowskie.